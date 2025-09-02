Ομάδες

Eurobasket 2025, Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη: Αμφίβολος ο Αντετοκούνμπο, εκτός ο Λαρεντζάκης
EUROKINISSI
Οnsports Τeam 02 Σεπτεμβρίου 2025, 14:06
EUROBASKET

Eurobasket 2025, Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη: Αμφίβολος ο Αντετοκούνμπο, εκτός ο Λαρεντζάκης

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι αμφίβολος για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, από τον οποίο θα είναι δεδομένα εκτός ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Έχοντας εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση στους «16» του Eurobasket 2025, μετά τη νίκη της επί της Γεωργίας (94-53) και το 3Χ3 στον 3ο όμιλο, η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, στο κλειστό γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού, την Τρίτη (2/9, 15:00), για την 4η αγωνιστική.

Ο στόχος των παικτών του Βασίλη Σπανούλη δεν είναι άλλος από την κατάληψη της πρώτης θέσης του 3ου ομίλου, κάτι που -υπό προϋποθέσεις- μπορούν να πετύχουν από σήμερα (02/09).

Η «γαλανόλευκη», πάντως, είναι πολύ πιθανό να κυνηγήσει τη νίκη στο σημερινό (02/09) παιχνίδι με τους Βόσνιους, δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο «Greek Freak» έχει ενοχλήσεις στο γόνατο κι η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Δεδομένα εκτός από το ματς θα είναι ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος αισθάνθηκε ένα τράβηγμα στη μέση και κρίθηκε ότι δεν υπάρχει λόγος να πιεστεί.



