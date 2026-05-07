Κέντρικ Πέρι στο Onsports.gr: «Η ΑΕΚ έχει μεγαλύτερη σκληράδα φέτος – Ημιτελικός μεγάλων απαιτήσεων»

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην Καταλονία, όπου θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της και το δεύτερο στο Basketball Champions League.

Στον ημιτελικό της Πέμπτης (07/05, 21:00), η «Βασίλισσα» θα αντιμετωπίσει τη Μάλαγα, σε μια αναμέτρηση με έντονο χαρακτήρα ρεβάνς, καθώς η ισπανική ομάδα είχε στερήσει από την ΑΕΚ το όνειρο στον περσινό ημιτελικό του Final Four στη SUNEL Arena.

Η Ουνικάχα, από την πλευρά της, έχει την ευκαιρία να γράψει τη δική της ιστορία καθώς αν καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο, θα γίνει η πρώτη ομάδα που θα έχει κερδίσει τρεις τίτλους στην ιστορία της διοργάνωσης. Μάλιστα, θα το πράξει σε τρεις συνεχόμενες σεζόν, κάτι που κάνει ακόμα πιο σπουδαίο το επίτευγμα.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών τα τελευταία χρόνια της ομάδας από την Ανδαλουσία, o Κέντρικ Πέρι μίλησε στο Onsports.gr για τη μοναδική ευκαιρία που έχουν εκείνος κι οι συμπαίκτες του. Ο Αμερικανός γκαρντ αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για την ΑΕΚ, ενώ θυμήθηκε και το σύντομο πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό.

«Λειτουργεί ως κίνητρο, δεν υπάρχει πίεση»

Ο Πέρι μιλώντας για την ιστορική ευκαιρία που έχει η Μαλάγα και για το αν αποτελεί έξτρα κίνητρο ή μεγαλύτερη πίεση, ανέφερε: «Για μένα λειτουργεί ως κίνητρο. Είναι μια ξεχωριστή στιγμή να βρεθείς στο Final Four του BCL και το να το καταφέρνεις τέσσερα συνεχόμενα χρόνια δεν είναι εύκολο. Για μένα, όμως, δεν υπάρχει εσωτερική πίεση, γιατί το είχαμε θέσει ως έναν από τους στόχους μας ως ομάδα, το να φτάσουμε ξανά στο Final Four. Τώρα είναι στο χέρι μας να κάνουμε σωστά όσα μας έφεραν μέχρι εδώ και να τα συνδυάσουμε όλα για 40 λεπτά, ένα παιχνίδι τη φορά».

«Δεν αποτελεί έκπληξη η παρουσία της ΑΕΚ»

Μάλαγα κι ΑΕΚ θα αναμετρηθούν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον ημιτελικό του Final Four του BCL. «Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με την οποία έχουμε μια μικρή ιστορία στο BCL. Παίζοντας ξανά μαζί τους στον ημιτελικό, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Είναι σκληροί, αθλητικοί, έχουν πολύ δυναμικούς παίκτες όπως ο Μπάρτλεϊ και ο Γκρέι και μπορούν να στηριχθούν σε παίκτες όπως ο Νάναλι κι άλλοι που διαθέτουν εμπειρία. Αν προσθέσεις ότι είναι και μια πολύ καλά προπονημένη ομάδα, δεν αποτελεί έκπληξη που κατάφεραν να φτάσουν στο Final Four φέτος. Σίγουρα θα είναι ένα παιχνίδι με μεγάλες απαιτήσεις όσον αφορά στη σκληράδα», επεσήμανε ο Πέρι.

«Σημαντική ενίσχυση ο Νάναλι»

Ο 33χρονος γκαρντ, μιλώντας στη συνέχεια για την ΑΕΚ, στάθηκε στο επίπεδο σκληράδας που διαθέτουν φέτος οι «κιτρινόμαυροι» και τους έλειπε, κατά την άποψη του, την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Επίσης, στάθηκε και στην απόκτηση του Τζέιμς Νάναλι.

«Έχω παρακολουθήσει σε έναν βαθμό τις περισσότερες ομάδες του BCL. Πιστεύω ότι η απόκτηση του Τζέιμς Νάναλι από την ΑΕΚ ήταν μια πολύ σημαντική ενίσχυση για την ομάδα», είπε αρχικά και συμπλήρωσε: «Η φετινή ΑΕΚ παίζει με ένα επίπεδο σκληράδας που ίσως έλειπε από την περσινή ομάδα. Επίσης, αξίζει να αναφερθούμε και στους συμπληρωματικούς παίκτες που στηρίζουν τον Μπάρτλεϊ και τον Γκρέι, που κατά τη γνώμη μου αποτέλεσαν «κλειδί»».

«Ευγνώμων για τη χρονιά στον Παναθηναϊκό»

Ο Κέντρικ Πέρι θυμήθηκε και το σύντομο πέρασμα του από τον Παναθηναϊκό το 2021. Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν, όπως θα ήθελε κι ο ίδιος, αλλά όπως τόνισε είναι ευγνώμων για εκείνη τη χρονιά, καθώς τον βοήθησε να εξελιχθεί ως παίκτης.

«Παρόλο που η παρουσία μου στην Ελλάδα ήταν σύντομη, έχω πολλές όμορφες αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο. Διατηρώ ακόμη καλές σχέσεις με τους ανθρώπους που ήταν στον Παναθηναϊκό τότε και όποτε συναντώ φιλάθλους της ομάδας στο αεροδρόμιο ή αλλού, η αγάπη είναι πάντα εκεί», ανέφερε και συνέχισε: «Έχω εξελιχθεί πολύ ως παίκτης από την εποχή μου στον Παναθηναϊκό και είμαι πολύ ευγνώμων για εκείνη τη χρονιά στην καριέρα μου, παρόλο που ίσως δεν ήταν η καλύτερη για μένα σε ατομικό επίπεδο. Κάποιες φορές, ως επαγγελματίας, χρειάζεσαι μια τέτοια χρονιά για να φτάσεις στην κορυφή της εξέλιξής σου».