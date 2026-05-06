Η ΑΕΚ στο Final Four του BCL: Από τον τίτλο του 2018 στο ΟΑΚΑ μέχρι το όνειρο της Μπανταλόνα!

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην Μπανταλόνα, διεκδικώντας το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της και το δεύτερο στο Basketball Champions League, συνεχίζοντας τη σταθερή παρουσία της στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, από τη στιγμή που ο Μάκης Αγγελόπουλος ανέλαβε τα ηνία της ΚΑΕ.

Στον ημιτελικό της Πέμπτης (07/05), η «Βασίλισσα» θα αντιμετωπίσει τη Μάλαγα, σε μια αναμέτρηση με έντονο χαρακτήρα ρεβάνς. Η Ουνικάχα είναι η back-to-back νικήτρια του BCL κι η ομάδα, η οποία είχε στερήσει από την ΑΕΚ το όνειρο στον περσινό ημιτελικό του Final Four στη SUNEL Arena.

Λίγες ώρες πριν ριχτεί στη μεγάλη μάχη, το Onsports.gr κάνει αναδρομή στις προηγούμενες παρουσίες της ΑΕΚ στην τελική φάση του Basketball Champions League. Η ΑΕΚ εξασφάλισε ακόμη μία παρουσία σε Final Four του BCL, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί μια από τις σταθερές δυνάμεις της διοργάνωσης.

Η εφετινή συμμετοχή αποτελεί τη δεύτερη διαδοχική και την τέταρτη συνολικά σε τελική φάση της διοργάνωσης, με τη διαφορά ότι το 2020 η τελική φάση είχε διεξαχθεί σε μορφή Final Eight στο ΟΑΚΑ λόγω της πανδημίας. Παράλληλα, η διοργάνωση του 2026 έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η πρώτη φορά που η ΑΕΚ συμμετέχει σε Final Four χωρίς να είναι διοργανώτρια, αλλά ως μία από τις τέσσερις φιναλίστ.

Ο ημιτελικός του 2025 απέναντι στη Μάλαγα

Στον ημιτελικό του Final Four που διεξήχθη στη SUNEL Arena, στα Άνω Λιόσια, η ΑΕΚ αντιμετώπισε την Ουνικάχα Μάλαγα. Οι «κιτρινόμαυροι» γνώρισαν την ήττα με 71-65, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε από τα λάθη της ελληνικής ομάδας και την αμυντική αποτελεσματικότητα των Ισπανών, οι οποίοι στη συνέχεια κατέκτησαν και τον τίτλο.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με θετικό πρόσημο, επικρατώντας της Τενερίφης με 77-73 στον αγώνα για την τρίτη θέση, με τον Ραϊζόν Τάκερ να σημειώνει 20 πόντους.

Το «μαγικό» 2018 και η κορυφή της Ευρώπης

Η πρώτη μεγάλη στιγμή της σύγχρονης ευρωπαϊκής πορείας της ΑΕΚ ήρθε το 2018, όταν η ομάδα φιλοξένησε το Final Four στο ΟΑΚΑ και κατέκτησε τον τίτλο του Basketball Champions League.

Στον ημιτελικό επικράτησε δύσκολα της Μούρθια με 77-75, με τον Μάνι Χάρις να σημειώνει 20 πόντους. Στον μεγάλο τελικό, η ΑΕΚ νίκησε τη Μονακό με 100-94 μπροστά σε κατάμεστο ΟΑΚΑ και κατέκτησε το τρόπαιο, με MVP του Final Four τον Μάικ Γκριν με 19 πόντους.

Ο συγκεκριμένος τίτλος αποτέλεσε τον τρίτο ευρωπαϊκό στην ιστορία της ΑΕΚ, μετά το Κύπελλο Κυπελλούχων του 1968 και το Κύπελλο Σαπόρτα του 2000.

Ο χαμένος τελικός του 2020 απέναντι στην Μπούργος

Τη σεζόν 2019-20, η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με Final Eight στο ΟΑΚΑ λόγω της πανδημίας COVID-19. Η ΑΕΚ του Ηλία Παπαθεοδώρου ξεκίνησε δυνατά, επικρατώντας της Νίμπουρκ με 94-82 στον προημιτελικό, με τον Κιθ Λάνγκφορντ να σημειώνει 18 πόντους.

Στον ημιτελικό συνέχισε με εμφατική νίκη επί της Σαραγόσα με 99-75, με Λάνγκφορντ και Ταϊρίς Ράις να έχουν από 18 πόντους. Στον τελικό, όμως, η Σαν Πάμπλο Μπούργος μπήκε πιο δυνατά και προηγήθηκε με 68-49 στο 30’, φτάνοντας στη νίκη με 85-74. Πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ ήταν ο Ταϊρίς Ράις με 17 πόντους.

Παρούσα σε ακόμα ένα μεγάλο «ραντεβού»

Η ΑΕΚ συνεχίζει με την παρουσία της στην Μπανταλόνα να επιβεβαιώνει ότι είναι μια από τις μεγάλες δυνάμεις της διοργάνωσης της FIBA. Οι «κιτρινόμαυροι», άλλωστε, για να σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four χρειάστηκε να αποκλείσει την «οικοδέσποινα» Ζοβεντούντ και δείχνει να είναι απόλυτα έτοιμη για να διεκδικήσει και να κατακτήσει το τρόπαιο!