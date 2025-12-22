Ομάδες

AEK: Έκλεισε το 2025 με… σπασμένα φρένα – Δέκα σερί νίκες μετά από 20 χρόνια!
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 22 Δεκεμβρίου 2025, 08:15
ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ / ΑΕΚ

AEK: Έκλεισε το 2025 με… σπασμένα φρένα – Δέκα σερί νίκες μετά από 20 χρόνια!

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της το 2025 με εντυπωσιακό τρόπο κι ετοιμάζεται να υποδεχθεί το νέο έτος, ούσα μέσα σε όλους τους στόχους!

Στην κορυφή της Super League, στους «16» του Conference League και στα προημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδα. Καθόλου άσχημα για την «Ενωση!».

Ο Μάρκο Νίκολιτς ανέλαβε το καλοκαίρι μια… καμένη γη και στα μέσα της σεζόν έχει κάνει άπαντες να μιλούν για τη δική του ΑΕΚ! Μάλιστα, στα δύο τελευταία παιχνίδια τους για το 2025, οι «κιτρινόμαυροι» πέτυχαν σπουδαίες ανατροπές, οι οποίες, μάλιστα, συνδυάστηκαν με ιστορικές επιδόσεις!

Η επική ανατροπή επί της Κραϊόβα στο Conference League σηματοδότησε το ρεκόρ νικών στην Ευρώπη σε μια σεζόν. Οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν τις εφτά νίκες και ξεπέρασαν την επίδοση που είχε κάνει η ομάδα τη σεζόν 2001/02 με προπονητή τον Φερνάντο Σάντος.

Το βράδυ της Κυριακής (21/12) η ΑΕΚ νίκησε, με ανατροπή, 2-1 τον ΟΦΗ κι έφτασε τις δέκα σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που πετυχαίνει για δεύτερη φορά τα χρόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Η πρώτη ήταν τη σεζόν 2005/06 και μάλιστα το έπραξε το διάστημα Νοέμβριος - Δεκέμβριος, όπως και τώρα! Γενικά, το έχει κάνει ακόμα μια φορά, την αγωνιστική περίοδο 1939/40!

Το σερί νικών που έκανε η ΑΕΚ το 2025

  1. 9 Νοεμβρίου: ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1 (Super League)
  2. 23 Νοεμβρίου: ΑΕΚ – Άρης 1-0 (Super League)
  3. 27 Νοεμβρίου: Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1 (Conference League)
  4. 30 Νοεμβρίου: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3 (Super League)
  5. 3 Δεκεμβρίου: ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0 (Κύπελλο Ελλάδας)
  6. 7 Δεκεμβρίου: ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1 (Super League)
  7. 11 Δεκεμβρίου: Σαμσουνσόρ – ΑΕΚ 1-2 (Conference League)
  8. 13 Δεκεμβρίου: Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5 (Super League)
  9. 18 Δεκεμβρίου: AEK – Kραϊόβα 3-2 (Conference League)
  10. 21 Δεκεμβρίου: ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1 (Super League)

ΑΕΚ-ΟΦΗ 2-1 | HL

Τα γκολ του ΑΕΚ - Κραϊόβα


