Super League: Τα highlights του ΑΕΚ – ΟΦΗ (βίντεο)
Eurokinissi
Onsports team 22 Δεκεμβρίου 2025, 00:13
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Super League: Τα highlights του ΑΕΚ – ΟΦΗ (βίντεο)

Δείτε τα highlights του ΑΕΚ – ΟΦΗ, για την 15η αγωνιστικής της Super League.

Η ΑΕΚ βρέθηκε να χάνει από το 2ο λεπτό, ενώ είχε και χαμένο πέναλτι με τον Λούκα Γιόβιτς στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο γύρισε… τούμπα το ματς, νίκησε 2-1 τον ΟΦΗ και θα κάνει γιορτές, ούσα μόνη πρώτη στην κορυφή της Super League.

Οι «κιτρινόμαυροι», οι οποίοι είδαν να μην τους μετρούν τρία τέρματα, με δύο κεφαλιές από Λιούμπισιτς (54’) και Γιόβιτς (57’) έκαναν την ανατροπή κι έφτασαν τις δέκα συνεχόμενες νίκες. Με αυτό τον τρόπο εκμεταλλεύτηκαν τη νέα απώλεια του Ολυμπιακού και θα κάνουν γιορτές, απολαμβάνοντας τη μοναξιά της κορυφής.

 

ΑΕΚ-ΟΦΗ 2-1 | HL



