Super League: Χριστούγεννα στην κορυφή η ΑΕΚ - Χαμός μετά το ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
EUROKINISSI
Onsports Team 21 Δεκεμβρίου 2025, 23:22
SUPER LEAGUE

Στην θέση του… οδηγού της Super League μπήκε από το βράδυ της Κυριακής (21/12) η ΑΕΚ μετά τη νίκη της 2-1 επί του ΟΦΗ και είναι στο +1 από Ολυμπιακό και +2 από ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (2-0).

Η Ένωση δεν άφησε την… ευκαιρία να πάει χαμένη και μετά την γκέλα του Ολυμπιακού στο ματς του Σαββάτου (20/12) με την Κηφισιά (1-1) κατάφερε και έκαμψε την αντίσταση του αξιόμαχου ΟΦΗ. Η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 των Κρητικών, με ανατροπή και προσπέρασε τους «ερυθρόλευκους» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ανέβηκε στους 37 βαθμούς, έπειτα από 15 αγωνιστικές και είναι στο +1 από τους Πειραιώτες. Μάλιστα, μία… ανάσα πιο πίσω ακολουθεί ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έφτασε στους 35 βαθμούς, έπειτα από τη νίκη 2-0 επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της Τούμπας. Από την άλλη, οι «πράσινοι» είναι πλέον στο -14 από την κορυφή, μ’ ένα ματς λιγότερο.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Αστέρας AKTOR - Άρης 0-1

Βόλος - Παναιτωλικός 1-0

Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

ΑΕΛ - Ατρόμητος 0-0

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0

ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-1

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

18:00 Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός (Novasports Prime)

Η βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

1. ΑΕΚ 37

2. Ολυμπιακός 36 

3. ΠΑΟΚ 35

4. Λεβαδειακός 25 -14 αγ.

5. Βόλος 25

6. Παναθηναϊκός 22 -14 αγ.

7. Άρης 20 

8. Κηφισιά 18 

9. Παναιτωλικός 15 

10. Αστέρας AKTOR 13 

11. Ατρόμητος 13

12. ΟΦΗ 12 -14 αγ.

13. ΑΕΛ 9

14. Πανσερραϊκός 5 -14 αγ.

 


