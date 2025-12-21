Super League: Χριστούγεννα στην κορυφή η ΑΕΚ - Χαμός μετά το ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
Στην θέση του… οδηγού της Super League μπήκε από το βράδυ της Κυριακής (21/12) η ΑΕΚ μετά τη νίκη της 2-1 επί του ΟΦΗ και είναι στο +1 από Ολυμπιακό και +2 από ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (2-0).
Η Ένωση δεν άφησε την… ευκαιρία να πάει χαμένη και μετά την γκέλα του Ολυμπιακού στο ματς του Σαββάτου (20/12) με την Κηφισιά (1-1) κατάφερε και έκαμψε την αντίσταση του αξιόμαχου ΟΦΗ. Η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 των Κρητικών, με ανατροπή και προσπέρασε τους «ερυθρόλευκους» στην κορυφή της βαθμολογίας.
Συγκεκριμένα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ανέβηκε στους 37 βαθμούς, έπειτα από 15 αγωνιστικές και είναι στο +1 από τους Πειραιώτες. Μάλιστα, μία… ανάσα πιο πίσω ακολουθεί ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έφτασε στους 35 βαθμούς, έπειτα από τη νίκη 2-0 επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της Τούμπας. Από την άλλη, οι «πράσινοι» είναι πλέον στο -14 από την κορυφή, μ’ ένα ματς λιγότερο.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
Αστέρας AKTOR - Άρης 0-1
Βόλος - Παναιτωλικός 1-0
Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
ΑΕΛ - Ατρόμητος 0-0
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0
ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-1
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
18:00 Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός (Novasports Prime)
Η βαθμολογία (σε 15 αγώνες)
1. ΑΕΚ 37
2. Ολυμπιακός 36
3. ΠΑΟΚ 35
4. Λεβαδειακός 25 -14 αγ.
5. Βόλος 25
6. Παναθηναϊκός 22 -14 αγ.
7. Άρης 20
8. Κηφισιά 18
9. Παναιτωλικός 15
10. Αστέρας AKTOR 13
11. Ατρόμητος 13
12. ΟΦΗ 12 -14 αγ.
13. ΑΕΛ 9
14. Πανσερραϊκός 5 -14 αγ.