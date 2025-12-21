ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Καλύτερος σε όλα νίκησε άνετα τους προβληματικούς «πράσινους»

Onsports Team

Ανώτερος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ο ΠΑΟΚ πήρε νίκη που τον φέρνει πιο κοντά στην κορυφή, απέναντι στον κάκιστο Παναθηναϊκό που ουσιαστικά δεν μπήκε ποτέ στο ματς – Κωνσταντέλιας και Μύθου οι σκόρερ, διασώθηκε μόνο ο Κότσαρης στο «τριφύλλι».

Το 2025 «έκλεισε» ιδανικά για τον ΠΑΟΚ στην Super League. Ο «δικέφαλος» νίκησε με άνεση τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της Τούμπας με σκορ 2-0. Όντας ανώτερος σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και έτσι πήρε το αποτέλεσμα που «διψούσε» γι’ αυτό, για να μειώσει τη διαφορά του απ’ την κορυφή μετά το «στραβοπάτημα» του Ολυμπιακού.

Οι «πράσινοι» που είχαν προβλήματα, ήταν απογοητευτικοί και σε κανένα σημείο δεν απείλησαν τους Θεσσαλονικείς. Χάνοντας έτσι την ευκαιρία να μειώσουν την απόσταση έστω απ’ την τρίτη θέση και το 2026 πρέπει να αλλάξουν πολλά για να βελτιωθούν.

Οι γηπεδούχοι είχαν γκολ και δοκάρι στο πρώτο μέρος, ενώ «κλείδωσαν» το αποτέλεσμα σχετικά νωρίς στο δεύτερο 45λεπτο με το τέρμα που τους έδωσε ξεκάθαρο προβάδισμα.

Η μεγάλη διαφορά ήταν στα άκρα, εκεί όπου ειδικά δεξιά ο Τάισον με συμπαραστάτη τον Κωνσταντέλια, έκαναν… πάρτι. Όντας οι καλύτεροι της ομάδας του Λουτσέσκου. Από την άλλη το «τριφύλλι» ήθελε να κλείσει χώρους, δεν πήρε ρίσκα στο παιχνίδι και δεν απείλησε σε κανένα σημείο του ματς, πέρα απ’ το τετ α τετ του Μπακασέτα που ήρθε από λάθος του Βολιάκο.

Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στους 35 βαθμούς με τη νίκη του αυτή και μείωσε στον 1 την απόσταση απ’ τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός έμεινε στους 22 και είδε τον Άρη να τον πλησιάζει στους 2, ενώ βρίσκεται στο -3 από την τέταρτη θέση.

Το φιλμ του αγώνα

5’ Ο Κωνσταντέλιας δοκίμασε να κάνει το γύρισμα, ο Γεντβάι απομάκρυνε, ο Μεϊτέ έγινε κάτοχος και σούταρε, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

7’ Ο Μπακασέτας έκανε το γέμισμα, ο Γεντβάι δεν έκανε σωστό τελείωμα φάσης και μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα ο Παβλένκα.

8’ Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ο Τάισον προσπάθησε να κάνει το γύρισμα στη μικρή περιοχή, οι κόντρες έστρωσαν την μπάλα στον Οζντόεφ που σούταρε εντός περιοχής και η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι.

22’ Άνοιγμα του Κωνσταντέλια στον Ζίβκοβιτς, ο σέρβος έκανε τη σέντρα από δεξιά, ο Μύθου πήρε την κεφαλιά από καλή θέση, με τον Κότσαρη να μπλοκάρει.

23’ Ο Τάισον σούταρε εκτός περιοχής, ο Κότσαρης μπλόκαρε την μπάλα.

36’ Ο Τάισον πέρασε τον Γεντβάι, έκανε το γύρισμα στον Μύθου, με τον νεαρό να μην καταφέρει να βρει την μπάλα προ κενής εστίας.

39’ Γκολ 1-0: Ο Τάισον πέρασε ξανά τον Γεντβάι, βρήκε τον Κωνσταντέλια, ο οποίος με το εξωτερικό «τσίμπησε» την μπάλα που κόντραρε και στον Τουμπά, με αποτέλεσμα να «κρεμάσει» τον Κότσαρη για να καταλήξει στα δίχτυα!

40’ Ο Σφιντέρσκι από πλάγια δεξιά επιχείρησε το σουτ, η μπάλα πέρασε άουτ.

44’ Φάουλ του Τάισον, ο Κότσαρης έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

47’ Κάθετη του Καλάμπρια στον Σφιντέρσκι, αυτός με προβολή δεν βρήκε την μπάλα αλλά βρήκε τον Παβλένκα ο οποίος τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε.

53’ Γκολ 2-0: Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, ο Μύθου σηκώθηκε ανενόχλητος και πήρε την κεφαλιά στη γωνία της εστίας του Παναθηναϊκού, δίνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα στους γηπεδούχους!

56’ Ο Μύθου άφησε στον Ζίβκοβιτς, αυτός βρήκε τον Κωνσταντέλια που… ζάλισε τον Πάλμερ-Μπράουν και σούταρε, με τον Κότσαρη να μπλοκάρει.

60’ Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το φάουλ, ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά, με τον Κότσαρη να πετάγεται στη γωνιά του και να αποκρούει.

70’ Ο Ζίβκοβιτς έκανε την κάθετη πάσα, «έσκαψε» ο Κωνσταντέλιας με τον Κότσαρη να αποκρούει, προβολή του Μύθου με τον Πάλμερ-Μπράουν να διώχνει πριν η μπάλα φτάσει στην εστία.

71’ Γλίστρημα του Βολιάκο που έβγαλε τετ α τετ τον Μπακασέτα, πολύ κακό πλασέ του αρχηγού των «πράσινων», αρκετά άουτ η μπάλα.

80’ Σουτ του Κένι, απέκρουσε ο Κότσαρης.

82’ Ο Τάισον απ’ το ημικύκλιο της περιοχής σούταρε δυνατά, ξανά σε ετοιμότητα ο Κότσαρης έδιωξε τον μεγάλο κίνδυνο.

84’ Ξανά ο Τάισον έβγαλε σε θέση βολής τον Ζίβκοβιτς, ο Σέρβος με το δεξί απέναντι στον Κότσαρη έστειλε την μπάλα άουτ.

89’ Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, ο Μπάμπα πήρε κεφαλιά προς τα πίσω και παραλίγο να πετύχει αυτογκόλ, καθώς η μπάλα έφυγε ελάχιστα έξω.

90+1’ Γρήγορη αντίδραση του Τσιφτσή, έδιωξε πριν πλασάρει ο Μπακασέτας.

Διαιτητής: Ιρφάν Πελίτο (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)

Κίτρινες: Κένι – Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Μπακασέτας.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα (51’ Τσιφτσής), Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο (76’ Θυμιάνης), Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον (90’ Ιβανούσετς), Μύθου (76’ Τσάλοφ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης (66’ Τσέριν), Ζαρουρί (76’ Τζούρισιτς), Τετέ (89’ Ταμπόρδα), Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Σφιντέρσκι (66’ Πάντοβιτς), Γεντβάι (76’ Κώτσιρας).