ΑΕΛ – Ατρόμητος 0-0: Το απόλυτο... μηδέν στη Λάρισα

INTIME SPORTS

Onsports team

Σε ένα ματς με λίγες ευκαιρίες, ΑΕΛ κι Ατρόμητος έμειναν στο «μηδέν» και πήραν από έναν βαθμό στο τελευταίο τους παιχνίδι για το 2025.

Το τελικό αποτέλεσμα άφησε σαφώς ανικανοποίητους τους γηπεδούχους, οι οποίοι είχαν μεγαλύτερη ανάγκη το «τρίποντο» σε σχέση με τον αντίπαλό τους. Η ΑΕΛ δεν κατάφερε ούτε αυτή τη φορά να εκμεταλλευτεί την έδρα της και έτσι θα μπει στη διακοπή των γιορτών στη προτελευταία θέση της βαθμολογίας με 9 βαθμούς. Στον αντίποδα, ο Ατρόμητος έφυγε από τη Λάρισα με τον στόχο του επιτευγμένο, καθώς το σύνολο του Ντούσαν Κέρκεζ ανέβηκε στους 10 βαθμούς και τη 10η θέση.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς μεγάλες συγκινήσεις και χωρίς κάποια ξεκάθαρη ευκαιρία. Η ΑΕΛ είχε την υπεροχή και προσπάθησε κυρίως από τα άκρα, με τον Αποστολάκη να δίνει πλάτος στο παιχνίδι, ωστόσο όλες οι προσπάθειες σταματούσαν πριν φτάσουν σε ουσιαστική απειλή για την εστία του Χουτεσιώτη. Ο Ατρόμητος, από την πλευρά του, έριξε το βάρος στην αμυντική του οργάνωση, δείχνοντας ελάχιστη διάθεση να ρισκάρει επιθετικά.

Η πρώτη τελική του αγώνα καταγράφηκε στο 7’, όταν ο Τούπτα δοκίμασε το πόδι του χωρίς να προβληματίσει τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά λεπτά για την επόμενη αξιόλογη φάση, με τον Γκαράτε στο 33’ να σουτάρει μέσα από την περιοχή, αλλά τον Χουτεσιώτη να βρίσκεται και πάλι σε ετοιμότητα.

Στο δεύτερο μέρος ο Ατρόμητος εμφανίστηκε πιο διατεθειμένος να πάρει ρίσκα και ανέβασε τις γραμμές του. Στο 55’ ο Μίχορλ επιχείρησε σουτ που πέρασε πάνω από το δοκάρι του Αναγνωστόπουλου, ενώ στις καθυστερήσεις ο Ατανάσοφ δοκίμασε ξανά, με τον Χουτεσιώτη να μπλοκάρει σταθερά.

Παρά τις προσπάθειες εκατέρωθεν, η εικόνα του αγώνα δεν διαφοροποιήθηκε, με τις δύο ομάδες να αποφεύγουν το ρίσκο μέχρι το φινάλε και το 0-0 να μένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης

Κίτρινες: Πέρες, Κοσονού - Τσαντίλας, Κίνι, Μίχορλ, Καραμάνης, Γκαρσία

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (73' Δεληγιαννίδης), Παντελάκης, Φεριγκρά, Κοσονού, Μούργος (81' Χατζηστραβός), Σαγάλ (74' Ουάρντα), Σουρλής (81' Ατανάσοφ), Τούπτα, Πέρες, Γκαράτε (66' Πασάς)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Γιουμπιτάνα (90'+1 Τζοβάρας), Καραμάνης, Τσιγγάρας, Μπάκου (85' Γκαρσία), Μίχορλ, Τσαντίλας (65' Φαν Βερτ)