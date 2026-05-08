· Μίλωνας

Βόλεϊ: Αποχωρεί από τον Μίλωνα ο Γιώργος Πετρέας

Ο έμπειρος κεντρικός ολοκλήρωσε την παρουσία του στην ομάδα της Νέας Σμύρνης, όπως ανακοινώθηκε επίσημα. 

Βόλεϊ: Αποχωρεί από τον Μίλωνα ο Γιώργος Πετρέας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γιώργος Πετρέας αποχωρεί από τον Μίλωνα. Αγωνίστηκε στους «πράσινους» τη σεζόν που μας πέρασε, ενώ δεν θα πάει πολύ μακριά καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στον Πανιώνιο.

Η ανακοίνωση:

«Το τμήμα βόλεϊ του Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον αθλητή Γιώργο Πετρέα.

Ο Γιώργος πρόσφερε εμπειρία, ποιότητα και σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στον Μίλωνα. Με την αγωνιστικότητά του και τον επαγγελματισμό του συνέβαλε καθοριστικά στην πορεία της ομάδας, αποτελώντας σημείο αναφοράς μέσα στο γήπεδο.

Παράλληλα, ξεχώρισε για το ήθος και τον χαρακτήρα του, αποτελώντας πρότυπο για τους νεότερους αθλητές.

Η οικογένεια του Μίλωνα τον ευχαριστεί θερμά για την προσφορά του και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του, με υγεία και κάθε επιτυχία!».

COMMENTS
LATEST NEWS
18:38 ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης: Συνάντηση με τη EuroLeague λίγο πριν το Final 4

18:23 ΣΠΟΡ

Βόλεϊ: Αποχωρεί από τον Μίλωνα ο Γιώργος Πετρέας

17:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπόρνμουθ: Σκάνδαλο με Χιμένες - Έστελνε μηνύματα σε μαθήτρια - Η θέση της ομάδας

17:40 EUROLEAGUE

EuroLeague: «Ενδιαφέρον της Αρμάνι για τον Ντουέιν Ουάσιγκτον»

17:19 EUROLEAGUE

Απίστευτη αποθέωση Κάμερον Τέιλορ για τον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Πας στον πόλεμο μαζί τους»

16:51 EUROLEAGUE

Διάψευση Δημήτρη Γιαννακόπουλου στις φήμες εξαγοράς της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

16:49 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Νέα εισιτήρια για τον τελικό του BCL με τη Ρίτας

16:20 NBA

NBA: Αποσύρθηκε από τα παρκέ ο Πι Τζέι Τάκερ

15:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πάει για το «μπαμ» με Βινίσιους η Μάντσεστερ Σίτι

15:51 SUPER LEAGUE

Άρης: Διαψεύδει τις φήμες για Πασχαλάκη

15:51 ΜΠΑΣΚΕΤ

Κομνηνός: «FIBA, Euroleague και ΝΒΑ συζητήσαμε ποιο είναι το καλύτερο σενάριο»

15:27 MVP

O Γιαζίτσι θα επιστρέψει. Το έχει ξανακάνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας