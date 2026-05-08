Βόλεϊ: Αποχωρεί από τον Μίλωνα ο Γιώργος Πετρέας

Ο Γιώργος Πετρέας αποχωρεί από τον Μίλωνα. Αγωνίστηκε στους «πράσινους» τη σεζόν που μας πέρασε, ενώ δεν θα πάει πολύ μακριά καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στον Πανιώνιο.

Η ανακοίνωση:

«Το τμήμα βόλεϊ του Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον αθλητή Γιώργο Πετρέα.

Ο Γιώργος πρόσφερε εμπειρία, ποιότητα και σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στον Μίλωνα. Με την αγωνιστικότητά του και τον επαγγελματισμό του συνέβαλε καθοριστικά στην πορεία της ομάδας, αποτελώντας σημείο αναφοράς μέσα στο γήπεδο.

Παράλληλα, ξεχώρισε για το ήθος και τον χαρακτήρα του, αποτελώντας πρότυπο για τους νεότερους αθλητές.

Η οικογένεια του Μίλωνα τον ευχαριστεί θερμά για την προσφορά του και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του, με υγεία και κάθε επιτυχία!».