Μαρία Σάκκαρη: Σπουδαία πρόκληση κόντρα στη Ριμπάκινα - Η ώρα και το κανάλι

Πού θα δείτε τη μάχη της Μαρίας Σάκκαρη με το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις.

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε δυναμικά στο τουρνουά της Ρώμης, επικρατώντας της Λίλι Τάγκερ με 2-1 σετ και συγκεκριμένα με ανατροπή (5-7, 6-3 και 6-0).

Η Ελληνίδα τενίστρια προκρίθηκε στην φάση των «64», όπου θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα, Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης, την Παρασκευή 8 Μαΐου.

Οι δύο τενίστριες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες άλλες έξι φορές στο παρελθόν, με την Καζάκα να έχει πέντε νίκες έναντι μόλις μίας που έχει η Σάκκαρη από το 2020 μέχρι και το 2025.

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκινά τον αγώνα της με τη Ριμπάκινα την Παρασκευή (8/5) περίπου στις 18:00 -ανάλογα με την ώρα που θα ολοκληρωθούν τα πρηγούμενα ματς- και η μετάδοση θα γίνει ζωντανά από το NovaSports 6 HD.

