ΔΟΕ: Άρθηκαν όλοι οι περιορισμοί Λευκορώσων αθλητών – Καμία αλλαγή για τους Ρώσους

Αθλητές και αθλήτριες από τη Λευκορωσία θα μπορούν να αγωνίζονται κανονικά με τη σημαία τους, σε ατομικά και ομαδικά σπορ.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή προχώρησε σε μια σημαντική απόφαση. Όπως έγινε γνωστό, άρθηκε κάθε είδους περιορισμός για τους αθλητές και τις αθλήτριες από τη Λευκορωσία. Οι οποίοι ίσχυαν από το 2022, λόγω της συμμετοχής και στήριξης της χώρας στη Ρωσία, αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αθλητές και αθλήτριες από τη Λευκορωσία, θα έχουν το δικαίωμα να αγωνίζονται με τα χρώματα και τα διακριτικά της χώρας τους. Τόσο σε ατομικά αγωνίσματα, όσο και σε ομαδικά σπορ. Παράλληλα, επιτρέπεται πλέον η ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Λευκορωσίας.

Παρά την απόφαση για τη Λευκορωσία πάντως, τα πράγματα δεν διαφοροποιήθηκαν για τους Ρώσους και τις Ρωσίδες. Αθλητές και αθλήτριες από τη Ρωσία, επιτρέπεται να αγωνίζονται μόνο υπό προϋποθέσεις και αποκλειστικά στα ατομικά αγωνίσματα.

Χωρίς να έχουν δικαίωμα να φορούν τα χρώματα της χώρας τους, χωρίς να μπορεί να ακουστεί ο εθνικός τους ύμνος και μόνο ως ουδέτεροι.

