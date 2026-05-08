· Ολυμπιακός

Βόλεϊ: Το ρόστερ του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο

Με τη σημαντική συμφωνία με τον Γερμανό Έρικ Ρερς, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το σχεδιασμό του για τη σεζόν 2026-27. 

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη έτοιμη την ομάδα της περιόδου 2026-27 στο βόλεϊ των ανδρών. Το… κομμάτι που έλειπε για να ολοκληρωθεί το «παζλ» ήταν ξένος ακραίος.

Αυτός βρέθηκε και είναι ο 25χρονος Γερμανός Έρικ Ρερς (2,01μ.), αρχηγός της Εθνικής ομάδας και μέχρι πρότινος στο δυναμικό της ιταλικής Μόντσα. Μια μεταγραφή από το «πάνω ράφι», ανάλογη εκείνων που προηγήθηκαν με πλεονέκτημα ότι ο Ρερς ήταν συμπαίκτης του Μάρτιν Ατανάσοφ και ο ένας γνωρίζει πολύ καλά το παιχνίδι του άλλου.

Ο Αλμπέρτο Τζουλιάνι θα διαθέτει την ομάδα που σχεδίασε. Βασικό χαρακτηριστικό η μεγάλη μείωση του μέσου όρου ηλικίας συγκριτικά με την φετινή.

Το ρόστερ του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2026-27:

Πασαδόροι: Μικέλε Μπαράνοβιτς (Ιταλία), Ματέο Χασμπάλα

Ακραίοι: Μάρτιν Ατανάσοφ (Βουλγαρία), Έρικ Ρερς (Γερμανία), Αλέξανδρος Ράπτης, Φροίξος Κωτσάκης.

Κεντρικοί: Χέλντερ Σπένσερ (Πράσινο Ακρωτήριο), Λάμπρος Πιτακούδης, Βαγγέλης Βαϊόπουλος, Πέτρος Αναγνώστου.

Λίμπερο: Δημήτρης Τζιάβρας, Δημήτρης Κωνσταντινίδης.

Διαγώνιοι: Τζέικ Χέινς (ΗΠΑ), Νίκος Ζουπάνι.

