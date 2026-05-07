Τσιτσιπάς: Πρεμιέρα στο τουρνουά της Ρώμης κόντρα στον Μάχατς - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Στη μάχη του ATP 1000 της Ρώμης ρίχνεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον Έλληνα πρωταθλητή να αντιμετωπίζει τον Τόμας Μάχατς.

Ο αγώνας τους, αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί για νωρίς το απόγευμα, τελικά λόγω βροχής, θα ξεκινήσει περίπου στις 18.30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 6.

Τσιτσιπάς και Μάχατς έχουν συναντηθεί δύο φορές στο παρελθόν, με τους δύο τενίστες να μοιράζονται από μια νίκη στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.