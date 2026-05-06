Εθνική Χάντμπολ Ανδρών: Οι κλήσεις ενόψει των playoffs του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027

Με το βλέμμα στραμμένο στα playoffs του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027, ξεκινά την Τετάρτη 6 Μαΐου (14:45) η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών στο γήπεδο χάντμπολ του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η «γαλανόλευκη» προετοιμάζεται για τις κρίσιμες διπλές αναμετρήσεις με την Ολλανδία, εντός και εκτός έδρας, οι οποίες θα κρίνουν την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 19:30 στο Κλειστό Γυμναστήριο Κανήθου στη Χαλκίδα, με ελεύθερη είσοδο για τους φιλάθλους και τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 16:00 στο Ρότερνταμ.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γιώργος Ζαραβίνας συμπεριέλαβε 22 αθλητές στην αποστολή της προετοιμασίας, διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό τον βασικό κορμό από το πρόσφατο διεθνές τουρνουά στην Ολλανδία, ενώ προστέθηκαν και οι Βασίλης Μάνθος, Λευτέρης Παπάζογλου και Κώστας Κοτανίδης.

Οι 22 αθλητές που κλήθηκαν από τον ομοσπονδιακό τεχνικό:

Μιχαηλίδης, Παπαντωνόπουλος, Θ. Παπάζογλου, Τζίμπουλας, Μάνθος, Πασσιάς (Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή), Παναγιώτου, Αραμπατζής (ΑΕΚ), Ελευθεριάδης, Παπαβασίλης (ΠΑΟΚ), Λ. Παπάζογλου, Παγιάτης (Αθηναϊκός Lamway Group), Mπατής (ΑΣΕ Δούκα), Μ. Στάθης (ΕΣΝ Βριλησσίων), Μπουκοβίνας (Κόμπουργκ- Γερμανία), Τόσκας (Σαμπερί- Γαλλία), Λιάπης (Οχρίδα- Βόρεια Μακεδονία), Μπόσκος (Μπουντάι- Ουγγαρία), Τζωρτζίνης (Γκορένιε- Σλοβενία), Αλεξίου (PAUC- Γαλλία), Τσακουρίδης (Φούχσε- Αυστρία), Κοτανίδης (Θιουδάρ Ρεάλ- Ισπανία).