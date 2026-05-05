Εθνική πόλο γυναικών: Ήττα από την Αυστραλία, παραμένει ανοιχτή η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε κόντρα στην Αυστραλία, γνωρίζοντας την ήττα με 17-6, με την πρόκριση για τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη να κρίνεται στην 3η αγωνιστική.

Η Ελλάδα βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ, με την Αυστραλία να παίρνει προβάδισμα επτά πόντων στο πρώτο οκτάλεπτο. Στη συνέχεια, η Εθνική έβγαλε αντίδραση χωρίς ωστόσο να καταφέρει να πλησιάσει το σκορ.

Η πρόκριση παραμένει ακόμα στα χέρια της Ελλάδας, αρκεί να επικρατήσει της Ιαπωνίας, ομάδα χαμηλότερης δυναμικής, στον αγώνα της Τετάρτης (6/5,16:45) και να φτάσει τις δύο νίκες.

Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα της Ουγγαρίας που χρειάζεται δύο νίκες προκειμένου να έχει πιθανότητες πρόκρισης απέναντι στις Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες, αφορούν άμεσα την Εθνική μας.

Τα δεκάλεπτα: 8-1, 4-3, 2-2, 3-0

