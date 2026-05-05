Τσιτσιπάς: «Το να έχεις προπονητή που έχει κατακτήσει Grand Slams δεν εγγυάται τίποτα»

Σε δηλώσεις του ενόψει του ATP 1000 της Ρώμης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε για τον ρόλο που έχουν παίξει οι γονείς του στην επαγγελματική του καριέρα, καθώς και στο γεγονός πως δεν εγγυάται κανένας προπονητής που έχει κατακτήσει Grand Slams δεδομένη επιτυχία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωταθλητή:

«Έχω συνεργαστεί με προπονητές· πάντα κρατούσα ανοιχτό μυαλό ώστε ίσως να ακούσω κάτι καινούργιο ή να δω μια διαφορετική οπτική πέρα από αυτή του πατέρα μου. Γιατί ο πατέρας μου είναι επίσης κάποιος που μερικές φορές καταλήγει να επαναλαμβάνει πράγματα, κι εγώ ακούω τα ίδια ξανά και ξανά επί χρόνια και χρόνια στο tour. Οπότε κάποιες φορές χρειάζομαι μια φρέσκια, νέα φωνή».

«Αυτό που λειτουργεί καλύτερα για μένα είναι η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Η μητέρα μου έχει γνώσεις του παιχνιδιού, έχει παίξει και η ίδια επαγγελματικό τένις και βλέπει το παιχνίδι λίγο διαφορετικά από τον πατέρα μου. Τους βρίσκω και τους δύο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες να έχω δίπλα μου στο γήπεδο, αλλά ειλικρινά απολαμβάνω περισσότερο και νιώθω πιο ελεύθερος όταν βρίσκομαι με την οικογένειά μου και είμαι μαζί τους. Το να έχεις έναν προπονητή που έχει κατακτήσει Grand Slams δεν εγγυάται πάντα κάτι».