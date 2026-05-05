Τσιτσιπάς: «Το να έχεις προπονητή που έχει κατακτήσει Grand Slams δεν εγγυάται τίποτα»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε για τον ρόλο που έχουν παίξει οι γονείς του στην καριέρα του ενόψει του ATP 1000 στη Ρώμη. 

Τσιτσιπάς: «Το να έχεις προπονητή που έχει κατακτήσει Grand Slams δεν εγγυάται τίποτα»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε δηλώσεις του ενόψει του ATP 1000 της Ρώμης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε για τον ρόλο που έχουν παίξει οι γονείς του στην επαγγελματική του καριέρα, καθώς και στο γεγονός πως δεν εγγυάται κανένας προπονητής που έχει κατακτήσει Grand Slams δεδομένη επιτυχία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωταθλητή:

«Έχω συνεργαστεί με προπονητές· πάντα κρατούσα ανοιχτό μυαλό ώστε ίσως να ακούσω κάτι καινούργιο ή να δω μια διαφορετική οπτική πέρα από αυτή του πατέρα μου. Γιατί ο πατέρας μου είναι επίσης κάποιος που μερικές φορές καταλήγει να επαναλαμβάνει πράγματα, κι εγώ ακούω τα ίδια ξανά και ξανά επί χρόνια και χρόνια στο tour. Οπότε κάποιες φορές χρειάζομαι μια φρέσκια, νέα φωνή».

«Αυτό που λειτουργεί καλύτερα για μένα είναι η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Η μητέρα μου έχει γνώσεις του παιχνιδιού, έχει παίξει και η ίδια επαγγελματικό τένις και βλέπει το παιχνίδι λίγο διαφορετικά από τον πατέρα μου. Τους βρίσκω και τους δύο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες να έχω δίπλα μου στο γήπεδο, αλλά ειλικρινά απολαμβάνω περισσότερο και νιώθω πιο ελεύθερος όταν βρίσκομαι με την οικογένειά μου και είμαι μαζί τους. Το να έχεις έναν προπονητή που έχει κατακτήσει Grand Slams δεν εγγυάται πάντα κάτι».

COMMENTS
LATEST NEWS
12:28 MVP

Έχουμε ανάγκη από αυθεντικούς μαχητές της ζωής όπως ο Πολονάρα

12:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γ.Σ Ηρακλής: «Οι χώροι μας μετατράπηκαν σε σκηνικά βίας, ο Ηρακλής δεν είναι ξέφραγο αμπέλι»

11:58 ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς: «Το να έχεις προπονητή που έχει κατακτήσει Grand Slams δεν εγγυάται τίποτα»

11:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαν. Σίτι: Ανανεώνει μέχρι το 2030 ο Φιλ Φόντεν

11:29 ΜΠΑΣΚΕΤ

Καστρίτης: «Στόχος μας η Βαρέζε να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις»

11:05 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Το τρίτο ευρωπαϊκό «αστέρι» που ράφτηκε μέσα στη Μπολόνια

10:57 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Διαθέσιμος για το Final 4 του BCL ο Νάναλι

10:39 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

10:29 ΣΠΟΡ

Εθνική πόλο γυναικών: Που θα δείτε τον αγώνα με την Αυστραλία για τα προκριματικά του World Cup

10:09 EUROLEAGUE

Αυτοί «σφυρίζουν» το Game 3 του Παναθηναϊκός-Βαλένθια

10:03 NBA

Τρέλανε κόσμο με 12 τάπες ο Ουεμπανιάμα (vid)

10:01 CHAMPIONS LEAGUE

Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης: Λύνουν τις… διαφορές με φόντο τον τελικό του Champions League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας