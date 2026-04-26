Τσιτσιπάς: Πρόκριση και στο διπλό του Madrid Open

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο διπλό του Open της Μαδρίτης, ξεπερνώντας παρέα με τον Νταρντέρι, το εμπόδιο των Μέλο και Ζβέρεφ (7-5, 6-4).

Νικηφόρα μπήκαν στο διπλό του Open της Μαδρίτης Στέφανος Τσιτσιπάς και Λουτσιάνο Νταρντέρι με το δίδυμο να επικρατεί των Μαρσέλο Μέλο και Αλεξάντερ Ζβέρεφ, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Πιθανοί αντίπαλοι στον επόμενο γύρο θα προκύψουν από το ζευγάρι Μπολέλι/Βαβασόρι (Νο. 8 του ταμπλό) - Αντρεότζι/Γκινάρντ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έλληνας πρωταθλητής συνεχίζει την εξαιρετική του πορεία και στο μονό, καθώς μετά τη νίκη του επί του Αλεξάντερ Μπούμπλικ, ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει στον τρίτο γύρο τον 21χρονο Ισπανό Ντάνιελ Μέριδα, με στόχο την πρόκριση στους «16».