Τένις: Δευτέρα μεσημέρι ο Τσιτσιπάς κόντρα στον Μέριδα

Onsports Team

Ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον 21χρονο Ισπανό για τους «32» του Open της Μαδρίτης – Η μέρα και η ώρα του αγώνα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καλείται να αντιμετωπίσει τη Δευτέρα (27/4), περίπου στις 14:00 ώρα Ελλάδας τον 21χρονο Ισπανό Ντάνι Μέριδα, στη φάση των «32» του Madrid Open, στο «Arantxa». Τσιτσιπάς (Νο80) και Μέριδα (Νο102) θα βρεθούν αντίπαλοι για πρώτη φορά στην καριέρα τους. Ο νικητής θα βρει απέναντί του στη φάση των «16» είτε τον κάτοχο του τίτλου Κάσπερ Ρουντ είτε τον Αλεχάνδρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα.

Το γεγονός πως ο Ντάνι Μέριδα θ΄ αγωνίζεται στο δικό του κοινό, τους Ισπανούς φιλάθλους, αποτελεί πλεονέκτημα για τον νεαρό, με τον 27χρονο Έλληνα τενίστα να καλείται να διαχειριστεί σωστά τον αγώνα, ώστε ν΄ αποκλείσει τον τενίστα ευχάριστη έκπληξη του Mutua Madrid Open.

Ο Τσιτσιπάς διεκδικεί μια τρίτη διαδοχική νίκη κι ενώ προέρχεται από μία από τις καλύτερες αγωνιστικές εμφανίσεις του το τελευταίο διάστημα, νικώντας με 6-2, 7-5 σε 73 λεπτά τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ (Νο.11) από τα Καζακστάν.

Ο Μέριδα απέκλεισε στον 2ο γύρο τον Γάλλο Κορεντέν Μουτέ, Νο.26 στο ταμπλό, με 6-3, 6-4.