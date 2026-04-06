Άνοδος για Τσιτσιπά, πτώση για Σάκκαρη
Οnsports Τeam 06 Απριλίου 2026, 12:10
Πέρασε το Νο50 ο Τσιτσιπάς και πλέον βρίσκεται στο Νο48 της παγκόσμιας κατάταξης, με τη Μαρία Σάκκαρη να "πέφτει" και να βρίσκεται στο Νο38. 

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε μια ακόμη θέση και βρίσκεται πλέον στο Νο48 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP.

Ο 27χρονος πρωταθλητής παραμένει πάντως εκτός Top 40 της παγκόσμιας κατάταξης, μετά από σχεδόν οκτώ χρόνια (Μάιος 2018). Αμετάβλητη έμεινε η πρώτη τριάδα, με τον Κάρλος Αλκαράθ, να προηγείται πάντα, αλλά με τον Γιανίκ Σίνερ να κατακτά και το τουρνουά στο Μαϊάμι, μετά το Indian Wells, και να μειώνει ακόμη περισσότερο τη διαφορά από την κορυφή.

Η πρώτη δεκάδα:

1. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 13.590 βαθμοί

2. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 12.400

3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.205

4. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.720

5. Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 4.265

6. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 4.095

7. Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.000

8. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 3.900

9. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 3.870

10. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Καζακστάν) 3.610

Η κατάταξη στις γυναίκες

1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 11.025 βαθμοί

2. Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 8.108

3. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 7.278

4. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 7.263

5. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 6.243

6. Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 5.995

7. Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) 3.965

8. Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 3.907

9. Βικτόρια Μπόκο (Καναδάς) 3.531

10. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 3.121



