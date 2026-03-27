Παναθηναϊκός ΑΟ: Κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος της Ελλάδας και στην πράξη

Οnsports Team

Με επίσημα στοιχεία του κράτους ο Παναθηναϊκός είναι ο σύλλογος με τα περισσότερα ενεργά τμήματα στην Ελλάδα.

Η ενημέρωση στο σάιτ του Ερασιτέχνη ΠΑΟ αναφέρει:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος έχει τα περισσότερα αθλήματα στην Ελλάδα και παραμένει ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ελληνικού αθλητισμού.

Το «τριφύλλι» αποτελεί τον κορυφαίο πολυαθλητικό Σύλλογο στην Ελλάδα και για το 2025 έπειτα και από την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Αθλητισμού για τις επιχορηγήσεις.

Ο Παναθηναϊκός με επίσημα στοιχεία καλλιεργεί 22 διαφορετικά αθλήματα αρτιμελών (προσοχή δεν υπολογίζονται τα ξεχωριστά τμήματα ανδρών-γυναικών, αλλά τα σπορ) και 28 αθλήματα ΑμεΑ.

Σε ότι αφορά τον συνολικό αριθμό αθλητών αρτιμελών και ΑμεΑ να είναι (3.144+210)=3.354».