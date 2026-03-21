Παγκόσμιο κλειστού στίβου: «Τιτανομαχία» στο επί κοντώ για Καραλή και Ντουπλάντις - Το πρόγραμμα
AP Photo/Vincent Thian
Onsports Team 21 Μαρτίου 2026, 08:15
Παγκόσμιο κλειστού στίβου: «Τιτανομαχία» στο επί κοντώ για Καραλή και Ντουπλάντις - Το πρόγραμμα

Ο τελικός του επί κοντώ ανδρών, με τη σπουδαία μονομαχία ανάμεσα στον Εμμανουήλ Καραλή και τον Άρμαντ Ντουπλάντις, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα του Σαββάτου (21/03) στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θεωρείται από τα μεγάλα highlights της διοργάνωσης και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το απόγευμα του Σαββάτου στις 19:25. Από τη μία πλευρά βρίσκεται ο Ντουπλάντις, που πρόσφατα σημείωσε το 15ο παγκόσμιο ρεκόρ της καριέρας του με άλμα στα 6.31μ. στο «Mondo Classic» της Ουψάλας. Από την άλλη, ο Καραλής, ο οποίος με τα 6.17μ. που πέτυχε στην Παιανία στις 18 Φεβρουαρίου κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ και συγκαταλέγεται πλέον στους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών.

Στον τελικό συμμετέχουν 12 αθλητές, εκ των οποίων οι πέντε έχουν ξεπεράσει φέτος τα 6.00μ., γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο το επίπεδο του ανταγωνισμού.

Ο Ντουπλάντις στοχεύει στην κατάκτηση του τέταρτου διαδοχικού χρυσού μεταλλίου σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, όπου κατέχει και το ρεκόρ αγώνων με 6.20μ. από τη νίκη του στο Βελιγράδι το 2022. Από την πλευρά του, ο Καραλής έχει ως βασικό στόχο ένα μετάλλιο, που θα είναι το έβδομο στη συλλογή του σε μεγάλες διοργανώσεις από το 2023 και μετά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε προηγούμενες διοργανώσεις, ο Καραλής είχε κατακτήσει την τρίτη θέση στη Γλασκώβη το 2024 και τη δεύτερη στη Ναντζίνγκ, όπου σημείωσε 6.05μ., ενώ τότε ο Ντουπλάντις είχε επικρατήσει με 6.15μ. και την τριάδα είχε συμπληρώσει ο Κρις Νίλσεν με 5.90μ.

Στον τελικό συμμετέχουν επίσης τα αδέλφια Σόντρε και Σίμεν Γκουτόρμσεν από τη Νορβηγία, με επιδόσεις 6.06μ. και 5.80μ. αντίστοιχα, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη μάχη των μεταλλίων.

Οι 12 φιναλίστ με τις φετινές τους επιδόσεις

1.Άρμαντ Ντουπλάντις (Σουηδία) 6.31μ.

2.Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 6.17μ.

3.Ζάκερι Μπράντφορντ (ΗΠΑ) 6.01μ.

4.Σόντρε Γκουτόρμσεν (Νορβηγία) 6.06μ.

5.Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) 6.00μ.

6.Τιμπό Κολέ (Γαλλία) 5.85μ.

7.Σίμεν Γκουτόρμσεν (Νορβηγία) 5.80μ.

8.Μπαπτίστ Τιερί (Γαλλία) 5.90μ.

9.Μένο Φλόον (Ολλανδία) 5.80μ.

10.Νταβίντ Χόλι (Τσεχία) 5.76μ.

11.Κρίστοφερ Νίλσεν (ΗΠΑ) 5.85μ.

12.Έρνεστ Ομπιένα (Φιλιππίνες) 5.78μ.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (21/03):

Πρωί 11:00 ΕΡΤ2

11.05 60 μ. εμπ. 7αθλο

11.20 60 μ. εμπ. (Α) πρ. Ρούμτσιος

12.05 60 μ. (Γ) πρ. Σπανουδάκη

12.10 Επί κοντώ 7αθλου

13.00 4Χ400 μ. μεικτή Τελικός

13.15 Ύψος (Α) Τελικός Μέρλος

13.22 800 μ. (Γ) Ημιτελικός

14.08 800 μ. (Α) Ημιτελικός

Απόγευμα 19:15 ΕΡΤ 1

19.25 Επί κοντώ (Α) Τελικός Καραλής

19.34 400 μ. (Α) Τελικός

19.52 1.000 μ. 7αθλου

20.04 3.000 μ. (Γ) Τελικός

20.22 3.000 μ. (Α) Τελικός

20.38 Τριπλούν (Γ) Τελικός

20.48 60 μ. (Α) Ημιτελικός

21.14 60 μ. (Γ) Ημιτελικός

21.40 400 μ. (Γ) Τελικός

22.02 60 μ. εμπ. (Α) Τελικός

22.20 60 μ. (Γ) Τελικός



