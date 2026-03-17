Παπαφωτίου: «Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες, λίγο παραπάνω στον Παναθηναϊκό»

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλεφόλια για τον δεύτερο μεταξύ τους ευρωπαϊκό τελικό, με στόχο την κατάκτηση του CEV Challenge Cup. Οι «πράσινες» χρειάζονται νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ για να κατακτήσουν άμεσα τον τίτλο. Αν επικρατήσουν με 3-2 σετ, το τρόπαιο θα κριθεί σε «χρυσό» σετ, καθώς στον πρώτο τελικό η Βαλεφόλια είχε νικήσει με 3-2.

Μία ημέρα πριν τον αγώνα, την Τρίτη (17/03), πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Τις ομάδες εκπροσώπησαν οι προπονητές και οι αρχηγοί τους, από πλευράς Παναθηναϊκού μίλησαν ο Ιταλός τεχνικός Αλεσάντρο Κιαπίνι και το λίμπερο-αρχηγός Πέννυ Ρόγκα, ενώ από πλευράς Βαλεφόλια ο προπονητής Αντρέα Πιστόλα και η αρχηγός Σόνια Κάντι.

Στην έναρξη της συνέντευξης Τύπου, ο Σωτήρης Πανταλέων και η Αθηνά Παπαφωτίου αναφέρθηκαν στη σημασία της παρουσίας της ομάδας σε έναν ευρωπαϊκό τελικό και την ιδιαίτερη στιγμή που βιώνουν οι «πράσινες».

Συγκεκριμένα, η Αθηνά Παπαφωτίου, ανέφερε: «Είναι μεγάλη χαρά που ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αυτή τη μεγάλη στιγμή. Χαιρόμαστε που η Ελλάδα φιλοξενεί τον δεύτερο τελικό. Η παρουσία του Παναθηναϊκού δείχνει τα σταθερά βήματα προόδου που έχει κάνει η ομάδα χρόνο με τον χρόνο. Η φιλοδοξία μας είναι να ανταγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο.

Χαιρόμαστε που θα εκπροσωπήσουμε το σήμα και τα χρώματα του Παναθηναϊκού σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό αγώνα. Περιμένουμε έναν αγώνα αντάξιο ενός ευρωπαϊκού τελικού. Ο αντίπαλός μας είναι από μια χώρα με μεγάλη παράδοση στο βόλεϊ και εύχομαι καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες, λίγο παραπάνω στον Παναθηναϊκό. Εύχομαι όσοι δουν τον αγώνα να απολαύσουν ένα σπουδαίο παιχνίδι».

Από την πλευρά του, ο Σωτήρης Πανταλέων, τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, τόνισε: «Εκ μέρους του Παναθηναϊκού καλωσορίζω τη Βαλεφολία και τους επισήμους στην Αθήνα για τον δεύτερο τελικό. Για εμάς είναι μια σημαντική σεζόν, με σπουδαία ευρωπαϊκή παρουσία σε πολλά αθλήματα. Αυτό δείχνει τη φιλοδοξία και τη δυναμική του Παναθηναϊκού. Είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε στον τελικό και ελπίζω να δούμε έναν ωραίο αγώνα από τις δύο ομάδες».