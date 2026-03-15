Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Water Polo League: Ντέρμπι αήττητων Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στο Παπαστράτειο
Eurokinissi Sports
Onsports Team 15 Μαρτίου 2026, 10:31
ΣΠΟΡ / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» στη Β’ φάση της Water Polo League διεξάγεται την Κυριακή (15/3, 17:15 - MEGA News), με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Παπαστράτειο σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Οι δύο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες για πρώτη φορά στη φετινή διοργάνωση, έχοντας ολοκληρώσει αήττητες την κανονική περίοδο και κατακτώντας την πρώτη θέση στους ομίλους τους. Η σταθερότητα που έχουν δείξει μέχρι στιγμής τις καθιστά τις πιο δυνατές ομάδες της σεζόν.

Το ενδιαφέρον γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν αναλογιστεί κανείς ότι οι δύο αντίπαλοι συναντήθηκαν πρόσφατα στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στη Βάρη, όπου ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Οι «ερυθρόλευκοι», μετά και τη σημαντική εκτός έδρας νίκη τους απέναντι στη Βουλιαγμένη, θέλουν να διατηρήσουν το απόλυτο σερί τους και να κάνουν ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη μάχη για την κορυφή. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στον Πειραιά αποφασισμένος να βάλει τέλος στην κυριαρχία του αντιπάλου του και να δείξει πως φέτος έχει τις δυνατότητες να διεκδικήσει τον τίτλο μέχρι το τέλος.



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved