Hellenic Championship Athens: Ο Τζόκοβιτς δεν επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στα ATP Finals
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 05 Νοεμβρίου 2025, 07:44
ΣΠΟΡ

Hellenic Championship Athens: Ο Τζόκοβιτς δεν επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στα ATP Finals

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στα ATP Finals, στις δηλώσεις που έκανε μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα του στο Hellenic Championship Athens

Ο «Νόλε» διέψευσε έτσι τον πρόεδρο της ιταλικής ομοσπονδίας, Άντζελο Μπινάγκι.

Ο Μπινάγκι σε δηλώσεις που έκανε στο Rai Gr Parlamento, ανέφερε ότι: «Έχουμε επιβεβαίωση ότι ο Τζόκοβιτς θα είναι στο Τορίνο».

Ο Σέρβος, όμως, σε σχετική ερώτηση που του έγινε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί του Αλεχάντρο Ταμπίλο, είπε ότι: «Δεν ξέρω από που πήρε αυτήν την πληροφορία. Σίγουρα όχι από μένα ή την ομάδα μου. Σίγουρα δεν το επιβεβαιώνω. Θα το αποφασίσω μετά το τέλος του τουρνουά».

Όπως είναι φυσικό, μετά τη συγκεκριμένη τοποθέτηση υπάρχει και πάλι αγωνία, όσον αφορά στην παρουσία του στα ATP Finals, τα οποία είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν 9-16 Νοεμβρίου στο Τορίνο.



