Hellenic Championship ATP 250: Μετά το Telekom Center Athens έφυγε για ATP Finals o Τζόκοβιτς!

ΝΙΚΟΣ ΡΑΖΗΣ

Είναι πλέον επίσημο! Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα λάβει μέρος στα ATP Finals κι ως εκ τούτου το Hellenic Championship ATP 250 αποτελεί το μεγάλο τεστ πριν το Τορίνο!

Ο «Νόλε» δεν θα μπορούσε να λείπει για δεύτερη σερί χρονιά από το ραντεβού των κορυφαίων!

Μολονότι το 2025 ήταν αρκετά δύσκολο για εκείνον, καθώς αντιμετώπισε αρκετά θέματα τραυματισμών, ο Σέρβος θα δώσει κανονικά το «παρών» στα ATP Finals.

Την παρουσία του Τζόκοβιτς επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας, Άντζελο Μπινάγκι, ο οποίος ανέφερε στο Rai Gr Parlamento: «Έχουμε επιβεβαίωση ότι ο Τζόκοβιτς θα είναι στο Τορίνο». Με αυτό τον τρόπο διαψεύστηκαν και τα σενάρια που ήθελαν τον 38χρονο θρύλο του τένις να αποσύρει τη συμμετοχή του, όπως είχε συμβεί την περσινή χρονιά.

Το κορυφαίος τουρνουά της χρονιάς θα διεξαχθεί από 9 έως 16 Νοεμβρίου στο Τορίνο κι ως εκ τούτου το Hellenic Championship ATP 250 αποτελεί το τελευταίο τεστ για εκείνον.

Ο «Νόλε» ρίχνεται την Τρίτη (04/11) στη μάχη του «250αριού» της Αθήνας, το οποίο διεξάγεται στο Telekom Center Athens. Πρώτος αντίπαλος του στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου είναι ο Χιλιανός, Αλεχάντρο Ταμπίλο.

Ο αγώνας Τζόκοβιτς - Ταμπίλο είναι ο τρίτος στο πρόγραμμα του κεντρικού court, κάτι που σημαίνει ότι αναμένεται να ξεκινήσει στις 18:00. Η αναμέτρηση θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports6HD, όπως και όλα που διεξάγονται στο κεντρικό court.