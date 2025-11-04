Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Hellenic Championship ATP 250: Ο Τζόκοβιτς ξόρκισε τον… κακό του δαίμονα στο Telekom Center Athens
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 04 Νοεμβρίου 2025, 21:15
ΣΠΟΡ

Hellenic Championship ATP 250: Ο Τζόκοβιτς ξόρκισε τον… κακό του δαίμονα στο Telekom Center Athens

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Αλεχάντρο Ταμπίλο και προκρίθηκε στα προημιτελικα του Hellenic Championship ATP 250.

Ο «Νολε» μετρούσε δύο ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις με τον Χιλιανό τενίστα. Στην Αθήνα, όμως, δεν επέτρεψε να… τριτώσει το κακό κι έχοντας τον κόσμο να τον ενθαρρύνει σε κάθε προσπάθεια, επικράτησε 2-0 σετ (7-6(3), 6-1).

Στο πρώτο σετ ο Ταμπίλο έκανε και πάλι δύσκολη τη ζωή του Τζόκοβιτς, ο οποίος, όμως, κατάφερε να κάνει το 1-0 στο tie-break (7-3). O «Νόλε» είχε 21/23 κερδισμένους πόντους από το πρώτο σερβίς του! Στο δεύτερο σετ συνέχισε να σερβίρει εξαιρετικά κι επέβαλε πλήρως τον ρυθμό για να κλείσει με 6-1 τον αγώνα.

Το Νο1 του ταμπλό περιμένει, πλέον, να μάθει τον αντίπαλο του στα προημιτελικά, ο οποίος θα προκύψει από την αναμέτρηση του Έλιοτ Σπιτσίρι με τον Νούνο Μπόρζες. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση «κλείνει» το πρόγραμμα της Τρίτης (04/11) στο κεντρικό court.

Πριν την έναρξη του αγώνα, ο κόσμος που ήταν περισσότερος από κάθε άλλη μέρα μέχρι τώρα αποθέωσε τον σπουδαίο Σέρβο, για τον οποίο βρέθηκαν στο Telekom Center Athens, μεταξύ άλλων, οι Στέφανος Τσιτσιπάς κι Εμμανουήλ Καραλής.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΣΠΟΡ

Hellenic Championship ATP 250: Η αποθεωτική είσοδος και παρουσίαση του Νόβακ Τζόκοβιτς (βίντεο)

Hellenic Championship ATP 250: Η αποθεωτική είσοδος και παρουσίαση του Νόβακ Τζόκοβιτς (βίντεο)
ΣΠΟΡ

Hellenic Championship ATP 250: Στέφανος Τσιτσιπάς κι Εμμανουήλ Καραλής παρακολουθούν μαζί Τζόκοβιτς

Hellenic Championship ATP 250: Στέφανος Τσιτσιπάς κι Εμμανουήλ Καραλής παρακολουθούν μαζί Τζόκοβιτς
ΣΠΟΡ

Hellenic Championship ATP 250: Μετά το Telekom Center Athens έφυγε για ATP Finals o Τζόκοβιτς!

Hellenic Championship ATP 250: Μετά το Telekom Center Athens έφυγε για ATP Finals o Τζόκοβιτς!

Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Hellenic Championship ATP 250: «Καλησπέρα Ελλάδα, σ’ αγαπώ! Τι κάνεις;» - Τα ελληνικά του Τζόκοβιτς
37 λεπτά πριν Hellenic Championship ATP 250: «Καλησπέρα Ελλάδα, σ’ αγαπώ! Τι κάνεις;» - Τα ελληνικά του Τζόκοβιτς
ΣΠΟΡ
Hellenic Championship ATP 250: Τα δάκρυα του Τζόκοβιτς για τον τενιστικό πατέρα του, Νίκι Πίλιτς
57 λεπτά πριν Hellenic Championship ATP 250: Τα δάκρυα του Τζόκοβιτς για τον τενιστικό πατέρα του, Νίκι Πίλιτς
CHAMPIONS LEAGUE
LIVE Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν: Ο ευρωπαϊκός «τελικός» των «ερυθρόλευκων» στο Champions League
2 ώρες πριν LIVE Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν: Ο ευρωπαϊκός «τελικός» των «ερυθρόλευκων» στο Champions League
ΣΠΟΡ
Hellenic Championship ATP 250: Ο Τζόκοβιτς ξόρκισε τον… κακό του δαίμονα στο Telekom Center Athens
2 ώρες πριν Hellenic Championship ATP 250: Ο Τζόκοβιτς ξόρκισε τον… κακό του δαίμονα στο Telekom Center Athens
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved