Μονακό: Χάνει το Μουντιάλ ο Μιναμίνο - Υπέστη ρήξη χιαστού
EPA/SEBASTIEN NOGIER, ΑΜΠΕ
Οnsports Τeam 23 Δεκεμβρίου 2025, 07:42
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Μονακό

Μονακό: Χάνει το Μουντιάλ ο Μιναμίνο - Υπέστη ρήξη χιαστού

Ο Ιάπωνας διεθνής επιθετικός μέσος της Μονακό, Τακούμι Μιναμίνο, υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό του γόνατο.

Αυτό ανακοίνωσε τη Δευτέρα (22/12) η ομάδα του «Πριγκιπάτου» και κινδυνεύει να χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο ξεκινά σε λιγότερο από έξι μήνες.

Τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα Κυπέλλου για τη φάση των «64» του Κυπέλλου Γαλλίας, σε μια εκτός έδρας νίκη 2-1 επί της Οσέρ, μετά από σύγκρουση με τον Φρέντερικ Όπεγκαρντ. Αποχώρησε με φορείο στο 36ο λεπτό και αντικαταστάθηκε από τον Μαμαντού Κουλιμπαλί.

Ο Μιναμίνο, ο οποίος έχει κάνει 21 εμφανίσεις με τη Μονακό αυτή τη σεζόν (σημειώνοντας τέσσερα γκολ), είναι βασικός παίκτης για τους «Μπλε Σαμουράι» και έχει 73 συμμετοχές (26 γκολ).

Η Ιαπωνία βρίσκεται στον 6ο όμιλο με την Ολλανδία, την Τυνησία και μια ομάδα που θα προκύψει από τα ευρωπαϊκά playoffs που θα καθοριστεί μεταξύ Πολωνίας, Σουηδίας, Ουκρανίας ή Αλβανίας.



