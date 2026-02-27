Μπενίτεθ: «Πρόκληση για μας η Μπέτις»

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Καλή ομάδα με καλό προπονητή και καλούς παίκτες χαρακτήρισε την Μπέτις ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός τεχνικός του Παναθηναϊκού μίλησε στην κάμερα της «Cosmote TV» για την κλήρωση των «πράσινων» κόντρα στην Ρεάλ Μπέτις και στάθηκε στη δυναμική της επόμενης αντιπάλου του «τριφυλλιού», αλλά και τη συνέχεια στη σεζόν.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος κόουτς ανέφερε:

«Η Μπέτις είναι καλή ομάδα, με καλό προπονητή και καλούς παίκτες, θα είναι μεγάλη πρόκληση για εμάς. Δεν είχα κάποια προτίμηση. Ο Χοακίν, ο προπονητής τερματοφυλάκων ήταν στην Μπέτις. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας.

Ο Πελεγκρίνι είναι εξαιρετικός προπονητής, του αρέσει να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, έχει ξεκάθαρο στυλ παιχνιδιού με κατοχή της μπάλας. Θα είναι επικίνδυνο αν βρει ρυθμό, αλλά μπορεί να γίνει και πλεονέκτημα για τον αντίπαλο με τις αντεπιθέσεις, θα το έχουμε στο μυαλό μας.

Θα προτιμούσα το δεύτερο ματς εντός έδρας, αφού δεν υπάρχει το πλεονέκτημα του εκτός έδρας γκολ. Ωστόσο, ξέρουμε ότι θα έχουμε τη στήριξη των οπαδών μας.

Έχουμε θέματα για τη μάχη με την Μπέτις, αλλά έχουμε και τρία πολύ σημαντικά ματς πριν από αυτό. Με Άρη, ΟΦΗ και Λεβαδειακό. Δεν μπορεί να μας απασχολεί από τώρα το παιχνίδι με την Μπέτις».