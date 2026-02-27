Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μπενίτεθ: «Πρόκληση για μας η Μπέτις»
Eurokinissi Sports
Onsports Team 27 Φεβρουαρίου 2026, 14:43
EUROPA LEAGUE / Μπέτις / Παναθηναϊκός

Μπενίτεθ: «Πρόκληση για μας η Μπέτις»

Καλή ομάδα με καλό προπονητή και καλούς παίκτες χαρακτήρισε την Μπέτις ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός τεχνικός του Παναθηναϊκού μίλησε στην κάμερα της «Cosmote TV» για την κλήρωση των «πράσινων» κόντρα στην Ρεάλ Μπέτις και στάθηκε στη δυναμική της επόμενης αντιπάλου του «τριφυλλιού», αλλά και τη συνέχεια στη σεζόν.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος κόουτς ανέφερε:

«Η Μπέτις είναι καλή ομάδα, με καλό προπονητή και καλούς παίκτες, θα είναι μεγάλη πρόκληση για εμάς. Δεν είχα κάποια προτίμηση. Ο Χοακίν, ο προπονητής τερματοφυλάκων ήταν στην Μπέτις. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας.

Ο Πελεγκρίνι είναι εξαιρετικός προπονητής, του αρέσει να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, έχει ξεκάθαρο στυλ παιχνιδιού με κατοχή της μπάλας. Θα είναι επικίνδυνο αν βρει ρυθμό, αλλά μπορεί να γίνει και πλεονέκτημα για τον αντίπαλο με τις αντεπιθέσεις, θα το έχουμε στο μυαλό μας.

Θα προτιμούσα το δεύτερο ματς εντός έδρας, αφού δεν υπάρχει το πλεονέκτημα του εκτός έδρας γκολ. Ωστόσο, ξέρουμε ότι θα έχουμε τη στήριξη των οπαδών μας.

Έχουμε θέματα για τη μάχη με την Μπέτις, αλλά έχουμε και τρία πολύ σημαντικά ματς πριν από αυτό. Με Άρη, ΟΦΗ και Λεβαδειακό. Δεν μπορεί να μας απασχολεί από τώρα το παιχνίδι με την Μπέτις».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROPA LEAGUE

Europa League: Κόντρα στην Μπέτις ο Παναθηναϊκός στους «16» - Όλος ο δρόμος μέχρι τον τελικό

Europa League: Κόντρα στην Μπέτις ο Παναθηναϊκός στους «16» - Όλος ο δρόμος μέχρι τον τελικό
EUROPA LEAGUE

Παναθηναϊκός: Παίρνει έγκριση από UEFA για Λεωφόρο στους «16» του Europa League

Παναθηναϊκός: Παίρνει έγκριση από UEFA για Λεωφόρο στους «16» του Europa League
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στο πένθος «βυθίστηκε» η οικογένεια του Παναθηναϊκού: «Έφυγε ο Μιχάλης Βουτσαράς

Στο πένθος «βυθίστηκε» η οικογένεια του Παναθηναϊκού: «Έφυγε ο Μιχάλης Βουτσαράς

Ροή ειδήσεων

BET
Λαμπερά εγκαίνια για το κατάστημα Allwyn στην Allwyn Arena
24 λεπτά πριν Λαμπερά εγκαίνια για το κατάστημα Allwyn στην Allwyn Arena
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ: Αυτή είναι η αντίπαλος στους «16» του Conference League
1 ώρα πριν ΑΕΚ: Αυτή είναι η αντίπαλος στους «16» του Conference League
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός - Μπέτις: Πότε θα γίνουν τα ματς για τους «16» του Europa League
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός - Μπέτις: Πότε θα γίνουν τα ματς για τους «16» του Europa League
EUROPA LEAGUE
Μπενίτεθ: «Πρόκληση για μας η Μπέτις»
2 ώρες πριν Μπενίτεθ: «Πρόκληση για μας η Μπέτις»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved