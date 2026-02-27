Στο πένθος «βυθίστηκε» η οικογένεια του Παναθηναϊκού: «Έφυγε ο Μιχάλης Βουτσαράς

Οnsports Τeam

Την απώλεια του σπουδαίου παλαίμαχου τερματοφύλακα, Μιχάλη Βουτσαρά σε ηλικία 91 ετών πενθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο και η οικογένεια του Παναθηναϊκού.

Δύσκολή μέρα αυτή που ξημέρωσε για την οικογένεια του Παναθηναϊκού, καθώς έγινε γνωστό πως «έφυγε» από κοντά μας ο παλαίμαχος τερματοφύλακας του «τριφυλλιού», Μιχάλης Βουτσαράς, σε ηλικία 91 ετών.

Αναλυτικά η συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του σπουδαίου Μιχάλη Βουτσαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Υπήρξε ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού στα πρώτα ιστορικά ευρωπαϊκά παιχνίδια του συλλόγου, γράφοντας το όνομά του σε μια νέα εποχή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αγωνίστηκε με τα πράσινα για έντεκα χρόνια, από το 1956 έως το 1967, καταγράφοντας 132 συμμετοχές στην Α’ Εθνική, 45 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, 25 στο Κύπελλο Ελλάδας και 10 στα Κύπελλα Ευρώπης, ενώ φόρεσε μία φορά και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Η προσφορά του στον σύλλογο υπήρξε σημαντική και η οικογένεια του Παναθηναϊκού τον αποχαιρετά με σεβασμό και ευγνωμοσύνη.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του.