Γρηγορίου: «Ευθύνη να είσαι στον Άρη - Να φανούμε αντάξιοι του κόσμου και της φανέλας»
Eurokinissi Sports
Onsports Team 27 Φεβρουαρίου 2026, 12:24
SUPER LEAGUE / Άρης

Σημαντική χαρακτήρισε την ευθύνη να είναι προπονητής του Άρη ο Μιχάλης Γρηγορίου.

Ο Έλληνας τεχνικός είναι και επίσημα ο νέος κόουτς των «κίτρινων», μια και την Πέμπτη (26/02) ο Άρης ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας, μετά το «διαζύγιο» με τον Μανόλο Χιμένεθ που οριστικοποιήθηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Την Παρασκευή (27/02) ο 52χρονος προπονητής έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως τεχνικός ηγέτης του Άρη και στάθηκε στην ευθύνη που έχει, αλλά και τον στόχο που έχει η ομάδα στο υπόλοιπο της φετινής σεζόν.

Συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Γρηγορίου μίλησε για:

Το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του: «Πολύ σημαντική ευθύνη να είσαι στον Άρη. Θα πρέπει να φανούμε αντάξιοι στον ιστορικό κόσμο του Άρη και στη βαριά φανέλα της ομάδας. Χωρίς να έχουμε την πολυτέλεια. Χωρίς να έχουμε δικαιολογία. Πρέπει άμεσα να βάλουμε τη δική μας πινελιά. Να δούμε τα θέλω του Άρη. Στα επόμενα ματς πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να πάμε τον Άρη εκεί που του αρμόζει. Η ομάδα διαθέτει καλή οργάνωση, καλούς παίκτες με βαριά βιογραφικά».

Την ομιλία με τους παίκτες: «Εισέπραξα ότι οι παίκτες χρειάζονται μπουστάρισμα. Αυτά τα παιδιά νιώθουν εγκλωβισμένα με τη βαθμολογική κατάσταση και την εικόνα. Αυτά δεν αρμόζουν στον Άρη. Αυτοί αναζητούν να βρουν τον εαυτό τους και να πάρουν ότι πρέπει ως ποδοσφαιριστές».

Τον στόχο: «Στόχος είναι η 5η θέση. Γι’ αυτό είμαστε εδώ. Να κυνηγήσουμε αυτό το στόχο».

Το ματς με τον Παναθηναϊκό: «Να δώσω συγχαρητήρια για τη χθεσινή πρόκριση του Παναθηναϊκού όπως και σε κάθε ελληνική ομάδα. Παίζουμε με έναν αντίπαλο που έρχεται με εξαιρετική ψυχολογία μετά και το χθεσινό αποτέλεσμα. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω τα παιδιά να είναι πειθαρχημένα».

Τον κόσμο: «Όχι μόνο στον κόσμο του Άρη και στις απαιτήσεις που υπάρχουν. Είμαστε εδώ για να δώσουμε το 100%. Να πάρουμε από τα παιδιά το μάξιμουμ από αυτό που μπορούν να κάνουν. Ευελπιστώ αυτό το κλίμα να αλλάξει. Ο κόσμος είναι ο 12ος παίκτης του Άρη. Καταλαβαίνω το μούδιασμα και την απογοήτευση. Υπόσχομαι από σήμερα να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε τον Άρη σε αυτό που αρμόζει στην ιστορία της ομάδας».


