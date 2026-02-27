LIVE CHAT η κλήρωση του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League

EPA/MARTIAL TREZZINI, ΑΜΠΕ

Παρακολουθήστε και σχολιάστε από το Live Chat του Onsports την κλήρωση του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από μια ηρωική πρόκριση, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το ευρωπαϊκό του μέταλλο.

Μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια, οι «πράσινοι» επικράτησαν στη διαδικασία των πέναλτι της Βικτόρια Πλζεν και εξασφάλισαν την παρουσία τους στους «16» του Europa League.

Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Μίντιλαντ ή Ρεάλ Μπέτις, δύο ομάδες που είχαν τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της League Phase.

Στην κληρωτίδα της φάσης των «16» συμμετέχουν οι Πόρτο, Μπράγκα, Μίντιλαντ, Ρεάλ Μπέτις, Φράιμπουργκ, Ρόμα, Λιόν και Άστον Βίλα που προκρίθηκαν απ’ ευθείας, καθώς και οι Στουτγάρδη, Νότιγχαμ Φόρεστ, Θέλτα, Γκενκ, Μπολόνια, Λιλ, Φερεντσβάρος και Παναθηναϊκός που εξασφάλισαν την πρόκριση μέσω των playoffs.

