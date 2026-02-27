Ομάδες

Παναθηναϊκός - Μπέτις: Πότε θα γίνουν τα ματς για τους «16» του Europa League
Eurokinissi Sports
Onsports Team 27 Φεβρουαρίου 2026, 14:49
EUROPA LEAGUE / Μπέτις / Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μπέτις στους «16» του Europa League όπως έγινε γνωστό μετά την κλήρωση της Παρασκευής (27/02).

Οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ έμαθαν τον αντίπαλό τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, μια και ο Μανίς, πρώην σούπερ σταρ της Πόρτο και της Ατλέτικο Μαδρίτης, που βοήθησε στην κλήρωση, έστειλε στο ασημί… μονοπάτι την Ρεάλ Μπέτις και στο πορτοκαλί την Μίντιλαντ.

Αυτό σημαίνει πως το «τριφύλλι» θα μονομαχήσει με τους Ισπανούς για την πρόκριση στα προημιτελικά. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί, όπως όλα δείχνουν, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ελέω προβλημάτων στο ΟΑΚΑ στις 12 Μαρτίου και η ρεβάνς στην χώρα της ιβηρικής χερσονήσου, μία εβδομάδα αργότερα, στις 19 του μηνός.

Οι ημερομηνίες έως τον τελικό:

Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 20 Μαΐου 2026 (Κωνσταντινούπολη)

To bracket του Europa League

BracketPAOEL



