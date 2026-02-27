Παναθηναϊκός - Μπέτις: Πότε θα γίνουν τα ματς για τους «16» του Europa League

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μπέτις στους «16» του Europa League όπως έγινε γνωστό μετά την κλήρωση της Παρασκευής (27/02).

Οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ έμαθαν τον αντίπαλό τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, μια και ο Μανίς, πρώην σούπερ σταρ της Πόρτο και της Ατλέτικο Μαδρίτης, που βοήθησε στην κλήρωση, έστειλε στο ασημί… μονοπάτι την Ρεάλ Μπέτις και στο πορτοκαλί την Μίντιλαντ.

Αυτό σημαίνει πως το «τριφύλλι» θα μονομαχήσει με τους Ισπανούς για την πρόκριση στα προημιτελικά. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί, όπως όλα δείχνουν, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ελέω προβλημάτων στο ΟΑΚΑ στις 12 Μαρτίου και η ρεβάνς στην χώρα της ιβηρικής χερσονήσου, μία εβδομάδα αργότερα, στις 19 του μηνός.

Οι ημερομηνίες έως τον τελικό:

Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 20 Μαΐου 2026 (Κωνσταντινούπολη)

To bracket του Europa League