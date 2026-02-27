Ομάδες

Λαμπερά εγκαίνια για το κατάστημα Allwyn στην Allwyn Arena
Onsports Team 27 Φεβρουαρίου 2026, 15:55
BET

Εορταστικό κλίμα και μια αναβαθμισμένη εμπειρία διασκέδασης από τη νέα εποχή

Με δυνατά vibes, ενθουσιασμό και εντυπωσιακή προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του καταστήματος Allwyn, στην Allwyn Arena, ενός από τα μεγαλύτερα και πιο εμβληματικά καταστήματα που περνούν στη νέα εποχή.

Το κατάστημα στην Allwyn Arena είναι ένα από τα πρώτα που ολοκλήρωσαν τη «μεταμόρφωση» τους, στο πλαίσιο του rebranding. Μέσα σε αναβαθμισμένο περιβάλλον, με σύγχρονο look & feel και το μπλε να παραμένει κυρίαρχο χρώμα, επανασυστήνει την εμπειρία διασκέδασης στους πελάτες, αποτελώντας σημείο αναφοράς για το μέλλον όλου του δικτύου καταστημάτων της εταιρείας.

Ο κόσμος που βρέθηκε στο opening event είχε τη δυνατότητα να πάρει μια πρώτη γεύση από τις νέες ακόμη πιο συναρπαστικές εμπειρίες και την αναβαθμισμένη διασκέδαση που φέρνει η Allwyn. 

Δείτε highlights από την εορταστική βραδιά: 

 

18+ επίγειο |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


