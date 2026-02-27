Sold Out το Βόλος – ΑΕΚ: Έκαναν… φτερά 19.000 εισιτήρια

Onsports Team

Η ΠΑΕ Βόλος ανακοίνωσε την εξάντληση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση με την Ένωση, οι φίλαθλοι της οποίας γεμίζουν το Πανθεσσαλικό.

Η 1η μέρα του Μαρτίου θα είναι «κιτρινόμαυρη» στο Βόλο. Η πόλη της Μαγνησίας θα «πλημμυρίσει» από φιλάθλους της ΑΕΚ, οι οποίοι θα βρεθούν εκεί για τον αγώνα του Πανθεσσαλικού όπως η Ένωση θα φιλοξενηθεί από τον τοπικό ΝΠΣ.

Η θεσσαλική ομάδα ανακοίνωσε πως έγινε sold out στα διαθέσιμα εισιτήρια, κάτι που σημαίνει πως στις εξέδρες θα βρίσκονται 19.000 φίλαθλοι. Οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία θα είναι υποστηρικτές της ΑΕΚ.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος:

«Η ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει ότι για τον αγώνα Βόλος – ΑΕΚ εισιτήρια τέλος. Έγινε sold out. Συγκεκριμένα, μαζί με τα διαρκείας έχουν διατεθεί 19.000 εισιτήρια, ενώ η ΠΑΕ Βόλος έχει κρατήσει αδιάθετα 2.200 εισιτήρια για λόγους ασφαλείας.

Η ΠΑΕ Βόλος καλεί όλους τους φιλάθλους που θα βρεθούν την Κυριακή στο Πανθεσσαλικό στάδιο να προσέλθουν 3 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός στις θύρες του σταδίου και η είσοδος των φιλάθλων να γίνει ομαλά.

Ζητάμε την κατανόηση των φιλάθλων, οι οποίοι θα πρέπει να αντιληφθούν ότι 19.000 φίλαθλοι δεν είναι δυνατόν να εισέλθουν στο στάδιο την τελευταία στιγμή. Γι’ αυτό και επαναλαμβάνουμε ότι η προσέλευσή τους στο Πανθεσσαλικό στάδιο θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Επίσης καλούμε του φιλάθλους να συνεργαστούν με την Αστυνομία και την εταιρεία security, καθώς θα υπάρξουν αυστηροί έλεγχοι πέριξ του Πανθεσσαλικού σταδίου αλλά και στις εισόδους της εγκατάστασης. Στόχος όλων μας στον αγώνα της Κυριακής είναι να βγει νικητής το ποδόσφαιρο και για να συμβεί αυτό απαιτείται η συμβολή όλων μας».