Στη Λάρισα το Allwyn Final-4 του Κυπέλλου στο βόλεϊ

Οnsports Τeam

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ανακοίνωσε την έδρα και τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Allwyn Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας βόλεϊ ανδρών.

ΟΦΗ-Παναθηναϊκός και Φλοίσβος-Πανιώνιος είναι τα δύο ζευγάρια από τα οποία θα προκύψουν οι φιναλίστ του φετινού τελικού στο Κύπελλο Ελλάδας του βόλεϊ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης η τελική φάση του θεσμού θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα και συγκεκριμένα στο κλειστό γυμναστήριο Ε.Α.Κ. Νεάπολης, με τους αγώνες να διεξάγονται το διήμερο 19 και 20 Μαρτίου.

Συνδιοργανωτές θα είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Δήμος Λαρισαίων, όπως είχε συμβεί και το 2024, όταν η Λάρισα είχε φιλοξενήσει ξανά την τελική φάση του θεσμού.

Η φετινή διοργάνωση θα αναδείξει νέο Κυπελλούχο, καθώς ο περσινός κάτοχος Ολυμπιακός αποκλείστηκε από νωρίς, με τον Φλοίσβο να πραγματοποιεί τη μεγάλη έκπληξη στη φάση των «16». Στα προημιτελικά ακολούθησαν δυνατές αναμετρήσεις, με ΟΦΗ και Πανιώνιο να παίρνουν την πρόκριση σε αγώνες που κρίθηκαν στο τάι μπρέικ, ενώ ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το εισιτήριο αποκλείοντας τον ΠΑΟΚ.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών: