Πόλο: Προκρίθηκε στον τελικό Κυπέλλου ο Παναθηναϊκός

Onsports Team

Οι «πράσινοι» επικράτησαν 15-11 του Πανιώνιου και θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Το εισιτήριο για τον τελικό Κυπέλλου πήρε για δεύτερη σερί χρονιά ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» επικράτησαν του Πανιώνιου στον ημιτελικό με 15-11, στο κολυμβητήριο «Κύπρος» της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στη Βάρη.

Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν στον τελικό (28/2, 17:30) τελικό τον νικητή της αναμέτρησης μεταξύ Ολυμπιακού και Απόλλωνα Σμύρνης, διεκδικώντας το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας τους στην υδατοσφαίριση.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτο τον τυπικά γηπεδούχο Πανιώνιο): 3-3, 3-5, 3-3, 2-4

Διαιτητές: Βασιλείου, Αχλαδιώτης

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Κώστας Δήμου): Πόρτερ, Μπουζαλάς 1, Κ. Μπιτσάκος 1, Σπυθ. Καρατζάς 1, Παπάκος 1, Σουζούκι 1, Ανδρ. Μπιτσάκος 1, Τρασάι, Μουρίκης, Γούνας 4, Κούκουνας, Καπετανάκης 1, Παρτσόγλου, Παυλοστάθης, Μότσιας

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης 2, Αλβέρτης 1, Κουρούβανης 1, Νικολαϊδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 4, Κοπελιάδης 3, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης