ΑΕΚ: Το πρόγραμμα των αγώνων με την Τσέλιε

Onsports Team

Οι μέρες και οι ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων της Ένωσης με τους Σλοβένους για τους «16» του Conference League.

Η κλήρωση για τους «16» του Conference League… άνοιξε την όρεξη της ΑΕΚ για μια σπουδαία πορεία στη διοργάνωση. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε, στην οποία κάτι χρωστά από την μεταξύ τους αναμέτρηση στη League Phase. Με τα δεδομένα και των δύο ομάδων να είναι εντελώς διαφορετικά από τότε.

Ο πρώτος αγώνας του ζευγαριού θα διεξαχθεί στις 12 Μαρτίου στη Σλοβενία. Η σέντρα προγραμματίστηκε για τις 22:00 ώρα Ελλάδος.

Η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια θα διεξαχθεί στις 19 Μαρτίου, με το ματς να αρχίζει στις 19:45.