«Τρελάθηκε» η Παρί με τους πανηγυρισμούς στο Telekom Center Athens (Video)

Onsports Team

Η ανάρτηση της γαλλικής ομάδας για το «γκολ» που ακούστηκε στην έδρα των «πράσινων» τη στιγμή που ο Πάντοβιτς ευστοχούσε στο πέναλτι και έδινε πρόκριση στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.

Στο Telekom Center Athens η διαιτησία στέρησε από τον Παναθηναϊκό AKTOR μια μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Παρί. Η γαλλική ομάδα νίκησε τελικά για την Euroleague, όμως αυτό που έκανε μεγαλύτερη εντύπωση κι απ’ το ίδιο το αποτέλεσμα, ήταν η εξέδρα των «πράσινων» υποστηρικτών.

Οι φίλοι του «τριφυλλιού» πέρα απ’ τη στήριξη στην ομάδα μπάσκετ, ασχολήθηκαν φυσικά και με τον αγώνα ποδοσφαίρου στην έδρα της Βικτόρια Πλζεν. Μάλιστα αυτό έκανε εντύπωση στους Γάλλους.

Στον επίσημο λογαριασμό της Παρί, ανέβηκε video με τη στιγμή που ο Πάντοβιτς ευστοχεί στο κρίσιμο πέναλτι και δίνει την πρόκριση στους «16» του Europa League.

