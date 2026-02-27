Ομάδες

Δήμος Θεσσαλονίκης: Ανακηρύσσει σε επίτιμο δημότη τον Ιβάν Σαββίδη
Onsports Team 27 Φεβρουαρίου 2026, 20:46
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

Δήμος Θεσσαλονίκης: Ανακηρύσσει σε επίτιμο δημότη τον Ιβάν Σαββίδη

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα τιμηθεί με αυτή τη διάκριση για την κοινωνική και επιχειρηματική του προσφορά στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας.

Εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, ο Ιβάν Σαββίδης δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και παραγοντικά στην βόρεια Ελλάδα. Με βάση του τη Θεσσαλονίκη. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα τιμηθεί για την συνεισφορά του στην κοινωνική και επιχειρηματική ζωή της πόλης, από τον δήμο.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμος Θεσσαλονίκης έχει εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο που είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Δευτέρα (2/3) μια σειρά από τιμητικές διακρίσεις σε πρόσωπα που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της πόλης.

Ανάμεσα σε αυτούς, είναι και ο Ιβάν Σαββίδης. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Θεσσαλονίκης, για να τιμηθεί με αυτό τον τρόπο για την κοινωνική και επιχειρηματική του δράση, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στη βόρεια Ελλάδα συνολικά.

Οι απονομές αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του 2026.

 



