Παναθηναϊκός: Οι ώρες των αναμετρήσεων με την Ρεάλ Μπέτις
Onsports Team 27 Φεβρουαρίου 2026, 19:02
Ορίστηκε το ακριβές πρόγραμμα των αγώνων του Παναθηναϊκού με την ισπανική ομάδα, για την φάση των «16» του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολο έργο στους «16» του Europa League απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις. Ψάχνοντας κάτι ιστορικό, καθώς ποτέ δεν έχει αποκλείσει ισπανική ομάδα στην πλούσια ευρωπαϊκή του παρουσία.

Η UEFA έκανε γνωστές τις ώρες των αναμετρήσεων. Το πρώτο ματς θα γίνει στο «Απόστολος Νικολαϊδης» στις 12 Μαρτίου. Η σέντρα προγραμματίστηκε για τις 19:45.

Η ρεβάνς στο «Cartuja» της Σεβίλλης, θα διεξαχθεί στις 19 Μαρτίου και το ματς θα αρχίσει στις 22:00 ώρα Ελλάδος.

 



