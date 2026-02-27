Παναθηναϊκός: Οι ώρες των αναμετρήσεων με την Ρεάλ Μπέτις

Onsports Team

Ορίστηκε το ακριβές πρόγραμμα των αγώνων του Παναθηναϊκού με την ισπανική ομάδα, για την φάση των «16» του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολο έργο στους «16» του Europa League απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις. Ψάχνοντας κάτι ιστορικό, καθώς ποτέ δεν έχει αποκλείσει ισπανική ομάδα στην πλούσια ευρωπαϊκή του παρουσία.

Η UEFA έκανε γνωστές τις ώρες των αναμετρήσεων. Το πρώτο ματς θα γίνει στο «Απόστολος Νικολαϊδης» στις 12 Μαρτίου. Η σέντρα προγραμματίστηκε για τις 19:45.

Η ρεβάνς στο «Cartuja» της Σεβίλλης, θα διεξαχθεί στις 19 Μαρτίου και το ματς θα αρχίσει στις 22:00 ώρα Ελλάδος.