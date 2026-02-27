Ομάδες

LIVE CHAT η κλήρωση της ΑΕΚ στους «16» του Conference League
EPA/MARTIAL TREZZINI, ΑΜΠΕ
Onsports Team 27 Φεβρουαρίου 2026, 14:41
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

LIVE CHAT η κλήρωση της ΑΕΚ στους «16» του Conference League

Παρακολουθήστε και σχολιάστε από το Live Chat του Onsports την κλήρωση της ΑΕΚ για τους «16» του Conference League.

Η ΑΕΚ είχε την πιο άνετη διαδρομή από τους εκπροσώπους της Ελλάδας, καθώς τερμάτισε στην 3η θέση της League Phase του Conference League τον περασμένο Δεκέμβριο και απέφυγε τη διαδικασία των play offs, εξασφαλίζοντας απ' ευθείας συμμετοχή στους «16». Οι «κιτρινόμαυροι» γνωρίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν είτε την Τσέλιε είτε την Αλκμάαρ.

Στη φάση των «16» του Conference League συμμετέχουν οι Στρασμπούρ, Ρακόβ, ΑΕΚ, Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μάιντς και ΑΕΚ Λάρνακας που προκρίθηκαν απ’ ευθείας, καθώς και οι Τσέλιε, Σαμσουνσπόρ, Ριέκα, Φιορεντίνα, Αλκμάαρ, Κρίσταλ Πάλας, Λεχ Πόζναν και Σίγμα Όλομουτς που προήλθαν από τα playoffs.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε την κλήρωση της ΑΕΚ στους «16» του Conference League:



