Champions League: Μάχη… γιγάντων Ρεάλ - Σίτι στους «16» - Όλα τα ζευγάρια
Onsports Team 27 Φεβρουαρίου 2026, 13:39
Το ζευγάρι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μάντσεστερ Σίτι είναι αυτό που ξεχωρίζει από τις αναμετρήσεις στους «16» του Champions League, έπειτα από την κλήρωση.

Όλο το… δρομολόγιο μέχρι τον τελικό της Βουδαπέστης στην «Puskas Arena» έγινε γνωστό στο Champions League. Την Παρασκευή (27/02) το μεσημέρι έλαβε χώρα η τελευταία κλήρωση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, όπου οι πρώτες οκτώ ομάδες της League Phase τοποθετήθηκαν στα δύο μονοπάτια και ολοκλήρωσαν το bracket στα «αστέρια».

Αναμφίβολα, το ζευγάρι που συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα είναι αυτό της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μάντσεστερ Σίτι, ενώ έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διασταύρωση της Παρί Σεν Ζερμέν με την Τσέλσι, της Λίβερπουλ με την Γαλατάσαραϊ αλλά και της Νιουκάστλ με την Μπάρτσελόνα.

Από εκεί και πέρα, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη θα αντιμετωπίσει την έκπληξη της διοργάνωσης, Μπόντο Γκλιμτ, Η Άρσεναλ θα κοντραριστεί με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, ενώ η Μπάγερν Μονάχου θα παίξει με την Αταλάντα και η Ατλέτικο Μαδρίτης με την Τότεναμ.

Συνοπτικά, τα ζευγάρια των «16» του Champions League:

Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι
Μπόντο Γκλιμτ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Παρί Σεν Ζερμέν - Τσέλσι
Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα
Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ
Ατλέτικο Μαδρίτης - Τότεναμ
Αταλάντα - Μπάγερν Μονάχου
Άρσεναλ - Μπάγερ Λεβερκούζεν

Οι ημερομηνίες έως τον τελικό:

Φάση των 16: 10/11 & 17/18 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί: 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026
Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026
Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)

Όλος ο δρόμος μέχρι τον τελικό:

champions league bracket

UCL: Κλήρωση UEFA Champions League | φάση των 16



