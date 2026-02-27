Euroleague: MVP της 29ης αγωνιστικής ο Φρανσίσκο

Οnsports Τeam

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο ήταν τρομερός στη νίκη της Ζαλγκίρις Κάουνας επί του Ολυμπιακού και αναδείχθηκε MVP της 29ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έκανε μία τρομερή εμφάνιση και σε 42:33 λεπτά στο παρκέ μέτρησε 23 πόντους (2/3 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 7/7 βολές), 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη και 2 μπλοκ. Έτσι, είχε 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής.