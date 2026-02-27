Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κανονικά στη δωδεκάδα της Εθνικής Μήτογλου και Ρογκαβόπουλος
Οnsports Τeam 27 Φεβρουαρίου 2026, 11:13
ΜΠΑΣΚΕΤ

Κανονικά στη δωδεκάδα της Εθνικής Μήτογλου και Ρογκαβόπουλος

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο με την δωδεκάδα της Εθνικής να γίνεται γνωστή και τον Ντίνο Μήτογλου να δίνει κανονικά το παρών, όπως και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. 

Η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και θέλει να κάνει το 3/3 στον όμιλό της.

Λίγο νωρίτερα έγινε γνωστή και η δωδεκάδα που θα έχει στη διάθεσή του ο Βασίλης Σπανούλης και ανάμεσα στους παίκτες θα είναι και ο Ντίνος Μήτογλου ο οποίος χθες δεν πήρε χρόνο συμμετοχής κόντρα στην Παρί. Κανονικά υπολογίζεται και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που χθες αγωνίστηκε κανονικά κόντρα στην Παρί, με τον Παναθηναϊκό. 

Αναλυτικά η δωδεκάδα: Ρογκαβόπουλος, Λαρεντζάκης, Μωραΐτης, Τολιόπουλος, Π. Καλαϊτζάκης, Χαραλαμπόπουλος, Παπανικολάου, Χουγκάζ, Κ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, Νετζήπογλου



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός: Παίρνει έγκριση από UEFA για Λεωφόρο στους «16» του Europa League
2 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Παίρνει έγκριση από UEFA για Λεωφόρο στους «16» του Europa League
SUPER LEAGUE
Γρηγορίου: «Ευθύνη να είσαι στον Άρη - Να φανούμε αντάξιοι του κόσμου και της φανέλας»
31 λεπτά πριν Γρηγορίου: «Ευθύνη να είσαι στον Άρη - Να φανούμε αντάξιοι του κόσμου και της φανέλας»
EUROLEAGUE
Euroleague: Εκτός Ισραήλ Μακάμπι και Χάποελ για τα ματς με Φενέρμπαχτσε και Εφές
55 λεπτά πριν Euroleague: Εκτός Ισραήλ Μακάμπι και Χάποελ για τα ματς με Φενέρμπαχτσε και Εφές
BET
Δυνατά παιχνίδια στη Super League με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn
1 ώρα πριν Δυνατά παιχνίδια στη Super League με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved