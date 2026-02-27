Euroleague: Εκτός Ισραήλ Μακάμπι και Χάποελ για τα ματς με Φενέρμπαχτσε και Εφές

EPA/ANNA SZILAGYI, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Μακριά από τις φυσικές τους έδρες και χωρίς την ώθηση των φιλάθλων τους θα κληθούν να δώσουν κρίσιμες αναμετρήσεις της EuroLeague οι δύο ισραηλινές ομάδες, μετά τις αποφάσεις της διοργανώτριας αρχής για μεταφορά αγώνων σε ουδέτερα γήπεδα.

Η αβεβαιότητα που επικρατεί λόγω των συνθηκών πολέμου και οι συστάσεις των τοπικών αρχών στη Μέση Ανατολή οδήγησαν τη EuroLeague στη λήψη μέτρων, τα οποία αναπόφευκτα προκαλούν απογοήτευση στους φιλάθλους της Μακάμπι και της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Συγκεκριμένα, τρία παιχνίδια που ήταν προγραμματισμένα να διεξαχθούν στις φυσικές έδρες των δύο συλλόγων του Ισραήλ αλλάζουν τόπο διεξαγωγής. Η Μακάμπι θα αντιμετωπίσει τη Φενέρ για την 33η αγωνιστική στη Σερβία στις 24 Μαΐου, σε μια αναμέτρηση που ενδέχεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για τη βαθμολογική κατάταξη. Παράλληλα, η «Ομάδα του Λαού» θα φιλοξενήσει την Εφές στο Aleksandar Nikolic Hall για την 35η αγωνιστική, με αλλαγή και στην ημερομηνία διεξαγωγής, καθώς το τζάμπολ αντί για την 1η Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στις 2 Απριλίου.

Αλλαγή έδρας προκύπτει και για τη Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε για την 36η αγωνιστική της EuroLeague θα διεξαχθεί στη Σόφια στις 7 Απριλίου. Οι αποφάσεις αυτές διαφοροποιούν τα δεδομένα για τις ισραηλινές ομάδες στο φινάλε της κανονικής περιόδου, οι οποίες καλούνται να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες, μακριά από το κοινό που αποτελεί διαχρονικά σημαντικό τους στήριγμα.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο αγώνας της 33ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ της Μακάμπι Τελ Αβίβ και της Φενέρμπαχτσε θα διεξαχθεί στην αίθουσα Aleksandar Nikolic Hall στο Βελιγράδι της Σερβίας. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου.

Ο αγώνας της 35ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ της Μακάμπι Τελ Αβίβ και της Αναντολού Εφές θα διεξαχθεί στην αίθουσα Aleksandar Nikolic Hall στο Βελιγράδι της Σερβίας. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη 2 Απριλίου αντί για την Τετάρτη 1 Απριλίου, όπως είχε προγραμματιστεί προηγουμένως.

Ο αγώνας της 36ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ της Χάποελ Τελ Αβίβ και της Φενέρμπαχτσε θα διεξαχθεί στο ARENA 8888 στη Σόφια της Βουλγαρίας. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη 7 Απριλίου.

Αυτές οι αποφάσεις έχουν ληφθεί λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις των τοπικών αρχών».