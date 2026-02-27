Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Παίρνει έγκριση από UEFA για Λεωφόρο στους «16» του Europa League
Eurokinissi Sports
Onsports Team 27 Φεβρουαρίου 2026, 12:52
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Παίρνει έγκριση από UEFA για Λεωφόρο στους «16» του Europa League

Ο Παναθηναϊκός όχι μόνο πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκριση στους «16» του Europa League, αλλά φρόντισε να κλείσει εγκαίρως και το ζήτημα της έδρας του για τον επόμενο γύρο.

Μετά τον δραματικό αποκλεισμό της Βικτόρια Πλζεν στα πέναλτι το βράδυ της Πέμπτης, οι «πράσινοι» επέστρεψαν δυναμικά στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, ωστόσο άμεσα προέκυψε θέμα σχετικά με το πού θα δώσουν το πρώτο παιχνίδι της επόμενης φάσης.

Στις 12 Μαρτίου ο Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένο να υποδεχθεί τη Μίντιλαντ ή τη Μπέτις, όμως το ΟΑΚΑ βρίσκεται σε φάση εκτεταμένων εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, μάλιστα, προκύπτει σοβαρό κώλυμα που καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή της αναμέτρησης στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Οι «πράσινοι», ωστόσο, είχαν μεριμνήσει έγκαιρα για το εναλλακτικό τους πλάνο. Η διοίκηση εξασφάλισε την έγκριση της UEFA ώστε τα παιχνίδια της φάσης των «16» να φιλοξενηθούν στη Λεωφόρο, εφόσον χρειαστεί ακόμη και σε περίπτωση συνέχειας στη διοργάνωση.

Το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν στο ιστορικό γήπεδο οι απαραίτητες παρεμβάσεις και διορθωτικές εργασίες, με στόχο να πληροί όσο το δυνατόν περισσότερο τα κριτήρια της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας. Δεδομένων των ειδικών συνθηκών με το ΟΑΚΑ, η UEFA εμφανίζεται διατεθειμένη να δείξει την απαιτούμενη ευελιξία και να ανάψει το τελικό «πράσινο φως».

Με τις βελτιώσεις να έχουν ολοκληρωθεί και τις διαδικασίες να προχωρούν ομαλά, όλα δείχνουν πως η αναμέτρηση με τη Μπέτις ή τη Μίντιλαντ θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο, προσφέροντας στον Παναθηναϊκό μια πιο «ζεστή» και λειτουργική έδρα για τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση που ακολουθεί.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στο πένθος «βυθίστηκε» η οικογένεια του Παναθηναϊκού: «Έφυγε ο Μιχάλης Βουτσαράς

Στο πένθος «βυθίστηκε» η οικογένεια του Παναθηναϊκού: «Έφυγε ο Μιχάλης Βουτσαράς
EUROPA LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Πληγωμένος» στο πρώτο ματς των «16» - Οι απουσίες για Μπενίτεθ

Παναθηναϊκός: «Πληγωμένος» στο πρώτο ματς των «16» - Οι απουσίες για Μπενίτεθ
EUROPA LEAGUE

UEFA: Ο Παναθηναϊκός κράτησε την Ελλάδα στη «μάχη» της 10ης θέσης - Η βαθμολογία

UEFA: Ο Παναθηναϊκός κράτησε την Ελλάδα στη «μάχη» της 10ης θέσης - Η βαθμολογία

Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Europa League: Κόντρα στην Μπέτις ο Παναθηναϊκός στους «16» - Όλος ο δρόμος μέχρι τον τελικό
18 λεπτά πριν Europa League: Κόντρα στην Μπέτις ο Παναθηναϊκός στους «16» - Όλος ο δρόμος μέχρι τον τελικό
EUROLEAGUE
Αύξηση εσόδων προβλέπει, με ανακοίνωσή της, η EuroLeague
41 λεπτά πριν Αύξηση εσόδων προβλέπει, με ανακοίνωσή της, η EuroLeague
SUPER LEAGUE
Νοκ άουτ με Πανσερραϊκό ο Ποντένσε
59 λεπτά πριν Νοκ άουτ με Πανσερραϊκό ο Ποντένσε
EUROPA LEAGUE
LIVE CHAT η κλήρωση του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League
1 ώρα πριν LIVE CHAT η κλήρωση του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved