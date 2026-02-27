Παναθηναϊκός: Παίρνει έγκριση από UEFA για Λεωφόρο στους «16» του Europa League

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός όχι μόνο πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκριση στους «16» του Europa League, αλλά φρόντισε να κλείσει εγκαίρως και το ζήτημα της έδρας του για τον επόμενο γύρο.

Μετά τον δραματικό αποκλεισμό της Βικτόρια Πλζεν στα πέναλτι το βράδυ της Πέμπτης, οι «πράσινοι» επέστρεψαν δυναμικά στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, ωστόσο άμεσα προέκυψε θέμα σχετικά με το πού θα δώσουν το πρώτο παιχνίδι της επόμενης φάσης.

Στις 12 Μαρτίου ο Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένο να υποδεχθεί τη Μίντιλαντ ή τη Μπέτις, όμως το ΟΑΚΑ βρίσκεται σε φάση εκτεταμένων εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, μάλιστα, προκύπτει σοβαρό κώλυμα που καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή της αναμέτρησης στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Οι «πράσινοι», ωστόσο, είχαν μεριμνήσει έγκαιρα για το εναλλακτικό τους πλάνο. Η διοίκηση εξασφάλισε την έγκριση της UEFA ώστε τα παιχνίδια της φάσης των «16» να φιλοξενηθούν στη Λεωφόρο, εφόσον χρειαστεί ακόμη και σε περίπτωση συνέχειας στη διοργάνωση.

Το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν στο ιστορικό γήπεδο οι απαραίτητες παρεμβάσεις και διορθωτικές εργασίες, με στόχο να πληροί όσο το δυνατόν περισσότερο τα κριτήρια της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας. Δεδομένων των ειδικών συνθηκών με το ΟΑΚΑ, η UEFA εμφανίζεται διατεθειμένη να δείξει την απαιτούμενη ευελιξία και να ανάψει το τελικό «πράσινο φως».

Με τις βελτιώσεις να έχουν ολοκληρωθεί και τις διαδικασίες να προχωρούν ομαλά, όλα δείχνουν πως η αναμέτρηση με τη Μπέτις ή τη Μίντιλαντ θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο, προσφέροντας στον Παναθηναϊκό μια πιο «ζεστή» και λειτουργική έδρα για τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση που ακολουθεί.