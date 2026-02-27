Παναθηναϊκός: «Πληγωμένος» στο πρώτο ματς των «16» - Οι απουσίες για Μπενίτεθ

INTIME SPORTS

Οnsports Team

Με σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16» του Europa League, καθώς θα στερηθεί τρεις ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων οι δύο κινούνται στην αμυντική γραμμή.

Οι «πράσινοι» αναμένουν να μάθουν ποια εκ των Μπέτις ή Μίντιλαντ θα βρεθεί στον δρόμο τους, όμως ήδη γνωρίζουν πως στην αναμέτρηση της 12ης Μαρτίου, που θα διεξαχθεί στην έδρα τους, τα πλάνα θα είναι αναγκαστικά διαφοροποιημένα.

Ο Τάσος Μπακασέτας και ο Αχμέντ Τουμπά συμπλήρωσαν κάρτες στην αναμέτρηση με την Πλζεν και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ενώ ο Χάβι Ερνάντεθ αποβλήθηκε και επίσης θα απουσιάσει από το πρώτο ματς.

Τα δεδομένα αυτά δημιουργούν ζήτημα κυρίως στο κέντρο της άμυνας, τη στιγμή που το τελευταίο διάστημα η ομάδα αγωνίζεται με τριάδα στα μετόπισθεν. Διαθέσιμοι ως κλασικοί στόπερ παραμένουν ουσιαστικά μόνο ο Ίνγκασον και ο Κάτρης, καθώς ο Πάλμερ-Μπράουν συνεχίζει την αποθεραπεία του και δεν υπολογίζεται μέχρι τότε, ενώ ο Γέντβαϊ δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα.