Αλβανικά ΜΜΕ: «Στην Εθνική Αλβανίας ο Πήλιος»

Οnsports Τeam

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα ο παίκτης της ΑΕΚ πήρε την απόφαση να φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Αλβανίας.

Ο Σταύρος Πήλιος όπως όλα δείχνουν θα φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Αλβανίας και από εδώ και πέρα θα ενισχύει τις προσπάθειες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της γειτονικής χώρας.

Εδώ και αρκετό καιρό υπήρχαν επαφές μεταξύ των δύο πλευρών και σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα από την Αλβανία, ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ πήρε την οριστική του απόφαση.

Ο Βραζιλιάνος τεχνικός των Αλβανών, Σιλβίνιο αναμένεται να συμπεριλάβει τον Πήλιο στις κλήσεις του Μαρτίου, ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στην Πολωνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο Albania Team, ο Πήλιος θα φέρει το επώνυμο Πίλο στη φανέλα της Εθνικής Αλβανίας, καθώς αυτό είναι το όνομα που αναγράφεται στο αλβανικό του διαβατήριο. Ο Πήλιος είναι γεννημένος στην Ελλάδα από μετανάστες γονείς, με καταγωγή από το χωριό Δέλβινο κοντά στο Αργυρόκαστρο.