Χέιζ-Ντέιβις για τελευταία φάση: «Ο Καβαλίερ μου είπε ότι μου έκανε φάουλ» (pic, vid)
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 27 Φεβρουαρίου 2026, 11:05
EUROLEAGUE

Χέιζ-Ντέιβις για τελευταία φάση: «Ο Καβαλίερ μου είπε ότι μου έκανε φάουλ» (pic, vid)

Στο Instagram του SKWEEKTV ανέβηκε το βίντεο με τη φάση που έκρινε το αποτέλεσμα μεταξύ του Παναθηναϊκού και τις Παρί, με το ερώτημα αν ήταν ή δεν ήταν φάουλ και τον παίκτη του «τριφυλλιού» να αποκαλύπτει την παραδοχή του αντιπάλου του.

Ο διαιτητής Γκαρσία και οι άλλοι δύο συνεργάτες του, χθες το βράδυ στο Telekom Center, "έκλεψαν" από τον Παναθηναϊκό την νίκη κόντρα στην Παρί. 

Ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης δεν καταλόγισε πεντακάθαρο φάουλ του Καβαλίερ πάνω στον Χέιζ, στο σουτ της νίκης για τον Παναθηναϊκό και έτσι οι Γάλλοι έφυγαν νικητές. 

Στο Instagram του SKWEEKTV ανέβηκε το βίντεο με τη φάση που έκρινε το αποτέλεσμα μεταξύ του Παναθηναϊκού και τις Παρί, με το ερώτημα αν ήταν ή δεν ήταν φάουλ και τον παίκτη του «τριφυλλιού» να αποκαλύπτει την παραδοχή του αντιπάλου του.

"Μου είπε ότι μου έκανε φάουλ" ανέφερε στο σχόλιό του χαρακτηριστικά ο παίκτης του "τριφυλλιού". 

