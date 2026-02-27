Αύξηση εσόδων προβλέπει, με ανακοίνωσή της, η EuroLeague

Οnsports Τeam

Οι άνθρωποι της Euroleague με ανακοίνωσή τους προχώρησαν στις οικονομικές προβλέψεις τους για τα επόμενα χρόνια.

Μέσω ανακοίνωσής της, η EuroLeague Basketball παρουσίασε ένα νέο πλάνο κανονισμών. Σκοπός, είναι να δοθεί έμφαση στη βελτίωση των Financial Fair Play Regulations, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου (2026-27).

Αναλυτικά:

«Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε επίσημα τα επίπεδα αμοιβών που θα εφαρμοστούν για την σεζόν 2026-27. Αυτή η σεζόν θα είναι η δεύτερη μεταβατική σεζόν στο πλαίσιο του νέου πλαισίου, καθώς τα Competitive Balance Standards (CBS), ένα ολοκληρωμένο σύνολο κανονισμών που έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν το τρέχον FSFPR, συνεχίζουν να εφαρμόζονται σταδιακά πριν από την πλήρη εφαρμογή τους στην σεζόν 2027-28.

Τα CBS εξασφαλίζουν ισορροπημένα επίπεδα αμοιβών σε όλους τους συλλόγους με βάση τα συνολικά έσοδα. Στόχος τους είναι να ενισχύσουν τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα, να προωθήσουν την ισορροπία στον ανταγωνισμό, να αποτρέψουν ακατάλληλες πρακτικές και να αυξήσουν τη διαφάνεια μεταξύ των συμμετεχόντων συλλόγων, ευθυγραμμίζοντας παράλληλα τους στόχους των ενδιαφερόμενων μερών.

Οικονομικοί δείκτες 2026–27

Τα μέσα έσοδα των αδειοδοτημένων συλλόγων (Average Licensed Clubs Defined Revenues – ALCDR) για την περίοδο 2026–27, που περιλαμβάνουν τα έσοδα από τις αγωνιστικές ημέρες, τα εμπορικά έσοδα και άλλα έσοδα που δημιουργήθηκαν από τους αδειοδοτημένους συλλόγους της EuroLeague σε μια περίοδο τριών σεζόν, ανέρχονται σε 22.298.591 ευρώ.

Το ALCDR αντιπροσωπεύει αύξηση 14% σε σύγκριση με τον δείκτη της προηγούμενης σεζόν, 19.489.944 ευρώ, αντανακλώντας την επιχειρηματική ανάπτυξη των συλλόγων με άδεια της EuroLeague σε βασικούς εμπορικούς κλάδους, η οποία επιταχύνθηκε από την αυξανόμενη δύναμη και ωριμότητα του οικοσυστήματος της EuroLeague, το οποίο ενισχύει ενεργά την επιχειρηματική απόδοση προωθώντας τη βιώσιμη εμπορική επέκταση, ενισχύοντας τη συλλογική ανάπτυξη και δημιουργώντας ένα όλο και πιο σταθερό εμπορικό πλαίσιο για τους συλλόγους του.

Επίπεδα αμοιβών για τη σεζόν 2026–27

Τα χαμηλά, βασικά και υψηλά επίπεδα αμοιβών, που υπολογίζονται ως ποσοστό του ALCDR, θα περιλαμβάνουν τους ακόλουθους παράγοντες για τη σεζόν 2026–27:

Χαμηλό επίπεδο αμοιβών (LRL): Το ελάχιστο καθαρό ποσό που απαιτείται για την αμοιβή των παικτών από τους συλλόγους, το οποίο ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο της άδειας του συλλόγου.

◦ Συλλόγους με άδεια (σσ.τύπου Α, δηλαδή ομάδες μέτοχοι): 30% του ALCDR – 6.689.577 €

◦ Σύλλογοι που αγωνίζονται με wildcard: 24% του ALCDR – 5.351.662 €

◦ Σύλλογοι που αγωνίζονται μέσω EuroCup: 21% του ALCDR – 4.682.704 €

• Βασικό επίπεδο αμοιβών (BRL): Το καθαρό ποσό που μπορεί να δαπανήσει κάθε συμμετέχων σύλλογος για τις αμοιβές των εγγεγραμμένων παικτών, εξαιρουμένων των Anchor Players, των U23 Players, των Extended-Tenure Players, των Long-Term Unavailability και των Medium-Range Exceptions.

◦ 40% του ALCDR – 8.919.437 ευρώ. Δεδομένου ότι το ποσό αυτό είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο όριο που έχει καθοριστεί, το BRL για την περίοδο 2026-27 θα οριστεί σε 10.000.000 ευρώ.

• Υψηλό επίπεδο αμοιβών (HRL): Θα τεθεί σε ισχύ από την περίοδο 2027-28. Το HRL θα καθορίζει το καθαρό ποσό που μπορεί να δαπανήσει κάθε σύλλογος για τις αμοιβές των εγγεγραμμένων παικτών, συμπεριλαμβανομένων των Anchor Players και εξαιρουμένων των U23 Players, των Extended-Tenure Players, των Long-Term Unavailability και των Medium-Range Exceptions.

Αποζημίωση ανταγωνιστικού υπολοίπου (CBC)

Ο μηχανισμός Αποζημίωσης Ανταγωνιστικού Υπολοίπου (Competitive Balance Compensation, CBC), ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει τη χρηματοοικονομική ισότητα μέσω της αναδιανομής των κεφαλαίων που συλλέγονται από τους συλλόγους που υπερβαίνουν το BRL και, από την περίοδο 2027-28, το HRL, θα εφαρμόζεται αποκλειστικά στους συλλόγους που υπερβαίνουν το BRL κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου.

Τα κεφάλαια που συλλέγονται μέσω του CBC θα διανέμονται ισότιμα μεταξύ των συλλόγων που συμμορφώνονται με τους κανόνες στο τέλος της περιόδου».